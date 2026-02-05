Inauguradas as obras de requalificação e expansão do Aeródromo de São Filipe

Foram inauguradas, esta quarta-feira, 4, as obras de requalificação e expansão do Aeródromo de São Filipe, na ilha do Fogo, no âmbito da concessão das infraestruturas aeroportuárias de Cabo Verde, assegurada pela Cabo Verde Airports e pela VINCI Airports.

As obras contemplaram a reorganização do edifício existente, que passa a ser destinado às operações de check-in e partidas, e a construção de novas infraestruturas, nomeadamente um edifício para chegadas e um quartel de bombeiros.

Foram ainda ampliados os espaços comerciais e reforçadas as instalações sanitárias.

No âmbito da intervenção, o terminal foi modernizado, passando a integrar um espaço destinado a passageiros com perfil de negócios (CIP). Do ponto de vista técnico-operacional, foram instalados sistemas de iluminação na pista, nos caminhos de circulação e na plataforma, bem como equipamentos de apoio à navegação aérea, incluindo indicadores de obstáculos, Sistema de Luzes Indicadoras da Trajectória de Aproximação (PAPI) e farol do aeródromo.

Foi igualmente criada uma fonte secundária de energia com comutação automática.

Com a conclusão das obras, o Aeródromo de São Filipe passa a dispor de condições para a realização de voos nocturnos.

Segundo a Cabo Verde Airports e a VINCI Airports, estão previstos novos investimentos na Fase 1-B, com intervenções na área ambiental e da sustentabilidade, incluindo a construção de uma fossa séptica, um edifício de tratamento de resíduos sólidos e um sistema de reaproveitamento das águas utilizadas nos treinos dos veículos dos bombeiros.

As intervenções integram o plano de investimentos da VINCI Airports em Cabo Verde, que já totaliza cerca de 80 milhões de euros na primeira fase de modernização dos aeroportos e prevê mais 142 milhões de euros nos próximos três anos para a expansão das infraestruturas aeroportuárias em todas as ilhas.

A cerimónia foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, e contou com a presença do Director Regional da VINCI Airports para Cabo Verde, Portugal e Brasil, Thierry Ligonniére, do CEO da Cabo Verde Airports, Jorge Benchimol Duarte, do presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuías Silva, além de membros do Governo, do Comité Executivo, da comunidade aeroportuária e da sociedade civil da ilha.