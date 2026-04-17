AdSA passa a cobrar taxa de esgoto em Porto Novo e Ribeira Grande

A Águas de Santo Antão (AsSA) informou hoje que, a partir da próxima factura, passará a incluir a taxa de esgoto para os clientes dos concelhos de Porto Novo e Ribeira Grande.

Segundo o comunicado, a taxa será aplicada de acordo com três categorias sendo a Social, Doméstico e Não Doméstico, esta última abrangendo sectores como comércio, turismo, indústria e instituições.

A AdSA sublinha que a rede de esgoto desempenha um papel essencial na protecção da saúde pública e do ambiente. Entre os benefícios apontados estão a melhoria do funcionamento das infra-estruturas, a prevenção de roturas e a redução de riscos sanitários nos bairros.

A empresa justifica ainda que a contribuição dos clientes permitirá garantir maior eficiência do sistema, promovendo um ambiente mais seguro e limpo, além de reforçar a sustentabilidade do território.