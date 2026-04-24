Preços dos alimentos de base sob pressão com subida do petróleo no mercado internacional

Os preços internacionais dos produtos alimentares de base registaram variações na semana de 15 a 21 de Abril, com subidas no milho, arroz e óleo de soja, impulsionadas, entre outros factores, pelo aumento do preço do petróleo.

Segundo o Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, o aumento dos preços do petróleo e as preocupações com a disponibilidade e preços dos fertilizantes, bem como a sólida procura por etanol, sustentaram a alta no mercado mundial de milho.

O relatório indica ainda que os custos logísticos e energéticos continuam a influenciar o comportamento dos preços, com o arroz a manter uma tendência de subida nos mercados internacionais, nomeadamente, na Tailândia e no Vietname.

No que se refere ao óleo de soja, os preços registaram igualmente uma tendência de alta, impulsionados pelo aumento das cotações na Argentina e no Brasil. Em sentido contrário, o açúcar manteve uma trajectória de descida, associada ao aumento da produção em países como o Brasil e a Índia.

Já o trigo apresentou um comportamento misto, com subidas na Rússia, motivadas pela valorização do rublo e aumento da procura, e descidas na União Europeia e na Argentina, influenciadas pela moderação da procura e por factores externos.

O boletim destaca ainda que as cotações do frete marítimo registaram uma tendência de subida face à semana anterior, reflectindo o impacto contínuo dos custos energéticos no comércio internacional.