​Preços da oferta turística aumentam 7,3% no primeiro trimestre de 2026 - INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou hoje que os preços da oferta turística aumentaram 7,3% no primeiro trimestre de 2026, em termos homólogos, representando um acréscimo de 1,4 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

De acordo com o INE, os resultados do Índice de Preços Turístico (IPT), apontou que a evolução homóloga do índice reflecte sobretudo o aumento generalizado dos preços nos serviços ligados ao alojamento e restauração, bem como no aluguer de viaturas, num contexto em que o sector continua a ser um dos principais motores da economia nacional.

No período em análise, a classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes registou uma variação homóloga de 7,3%, também superior em 1,4 pontos percentuais em relação ao trimestre precedente. A nível das ilhas, foram observados aumentos nos preços do alojamento e restauração em todas as regiões analisadas, com destaque para São Vicente (10,2%), Boa Vista (7,8%), Sal (6,8%), Santo Antão (6,7%) e Santiago (3,7%).

Ainda no mesmo período, os serviços de aluguer de viaturas registaram uma subida de preços de 6,4% em termos homólogos, enquanto os serviços de entretenimento e cultura não apresentaram qualquer variação face ao primeiro trimestre de 2025.

No que respeita às diferentes actividades, os restaurantes registaram um aumento de preços de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto cafés, bares e similares apresentaram uma subida mais moderada, de 0,4%. Já no alojamento, todas as tipologias registaram aumentos, com maior incidência nas pousadas (12,1%) e hotéis (10,3%), seguidos das residenciais (5,7%), pensões (2,8%), hotéis-apartamentos (2,7%) e aldeamentos turísticos (0,7%).

Em termos trimestrais, o IPT registou uma variação de -0,7% no primeiro trimestre de 2026, valor inferior em 2,9 pontos percentuais ao observado no trimestre anterior, que tinha sido de 2,2%. No mesmo período de 2025, a variação trimestral tinha sido igualmente negativa, situando-se em -2,0%.

Segundo o INE, este comportamento resulta de efeitos sazonais, com particular incidência na componente do alojamento. Apesar da variação global negativa, registaram-se aumentos de preços em vários serviços, nomeadamente nas pousadas (10,7%), residenciais (4,5%), pensões (2,8%), hotéis-apartamentos (2,7%) e aldeamentos turísticos (1,4%). Em contrapartida, os hotéis registaram uma diminuição de 1,7% no trimestre em análise.

Ao dados do INE revelaram ainda que os serviços de restauração, os restaurantes apresentaram uma subida de 1,9%, enquanto cafés, bares e similares registaram um aumento de 0,4%. Já o aluguer de viaturas voltou a evidenciar uma variação positiva, com um crescimento de 6,4% face ao trimestre anterior.

A nível territorial, os resultados indicaram que quase todas as ilhas apresentaram variações trimestrais positivas, com destaque para Santo Antão (6,7%), São Vicente (6,4%), Santiago (3,0%) e Sal (1,1%), influenciando o comportamento do índice nacional. Em sentido contrário, a Boa Vista registou uma variação negativa de 2,7%, sem impacto significativo no resultado global.

O Índice de Preços Turístico é um indicador desenvolvido pelo INE que mede a evolução dos preços da oferta turística no país. A sua implementação tem sido feita de forma faseada, tendo sido alargado, em 2016, para incluir as classes de Restaurantes, Cafés e Bares e Serviços de Entretenimento e Cultura. Actualmente, estas três classes cobrem cerca de 90% da despesa turística total, de acordo com a Classificação do Consumo Individual por Objectivo (CCIO).