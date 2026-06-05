​Movimento de passageiros nos aeroportos nacionais cresce 17,1% no 1º trimestre de 2026 - INE

De acordo com os resultados das Estatísticas dos Transportes referentes ao primeiro trimestre de 2026, os aeroportos e aeródromos nacionais movimentaram 1.051.573 passageiros entre Janeiro e Março, correspondendo a um aumento de 17,1% face ao mesmo período de 2025, o equivalente a mais 153.713 passageiros transportados.
No mesmo período, registaram-se 11.186 movimentos de aeronaves, traduzindo igualmente um crescimento de 17,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
Segundo o INE, o transporte aéreo registou ainda um aumento de 28,7% na carga movimentada, passando de 272.660 quilogramas para 350.866 quilogramas, enquanto os correios transportados cresceram 18,2%, atingindo 125.319 quilogramas.
No sector marítimo, os dados do INE indicam uma diminuição de 3,5% no tráfego de navios nos portos nacionais, comparativamente ao primeiro trimestre de 2025.
Apesar da redução no número de navios, os resultados avançados pelo INE apontam que o movimento de passageiros nos portos cresceu 4,6%, totalizando 398.498 passageiros movimentados, o que representa mais 17.478 passageiros face ao mesmo período do ano anterior.
Por outro lado, o movimento de mercadorias nos portos nacionais registou uma redução de 1,8%, fixando-se em 725.958 toneladas, menos 13.638 toneladas em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Segundo o INE, 64,8% das mercadorias movimentadas estiveram associadas ao desembarque.
Os movimentos de contentores de 20 pés (TEU) cresceram 8,5%, com um total de 24.738 movimentos, mais 1.933 do que no período homólogo.
Já no transporte terrestre, o número de passageiros transportados por autocarros urbanos regulares diminuiu 10,5% no primeiro trimestre de 2026.
Segundo o INE, foram transportados 5.332.838 passageiros, menos 622.990 em relação ao primeiro trimestre de 2025.
A extensão dos percursos manteve-se inalterada em 756 quilómetros, mas o total de quilómetros percorridos pelos autocarros diminuiu 14,3%, representando menos 205.998 quilómetros percorridos face ao mesmo período do ano passado.
O número de horas trabalhadas pelos autocarros também registou uma redução de 16,1%, fixando-se em 104.507 horas, enquanto os lugares oferecidos diminuíram 15,1%, com menos 980.620 lugares disponíveis em relação ao primeiro trimestre de 2025.
Apesar da redução do número de passageiros transportados, o índice de passageiros transportados por quilómetro aumentou 21,9%, segundo os resultados avançados pelo pelo INE.