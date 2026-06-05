​Movimento de passageiros nos aeroportos nacionais cresce 17,1% no 1º trimestre de 2026 - INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou, hoje, que número de passageiros movimentados no primeiro trimestre de 2026, registou um aumento de 17,1%, ultrapassando 1 milhão de pessoas, num período em que também se verificaram crescimentos nas cargas e nos correios transportados, enquanto os transportes terrestres apresentaram uma quebra no número de passageiros.

De acordo com os resultados das Estatísticas dos Transportes referentes ao primeiro trimestre de 2026, os aeroportos e aeródromos nacionais movimentaram 1.051.573 passageiros entre Janeiro e Março, correspondendo a um aumento de 17,1% face ao mesmo período de 2025, o equivalente a mais 153.713 passageiros transportados.

No mesmo período, registaram-se 11.186 movimentos de aeronaves, traduzindo igualmente um crescimento de 17,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Segundo o INE, o transporte aéreo registou ainda um aumento de 28,7% na carga movimentada, passando de 272.660 quilogramas para 350.866 quilogramas, enquanto os correios transportados cresceram 18,2%, atingindo 125.319 quilogramas.

No sector marítimo, os dados do INE indicam uma diminuição de 3,5% no tráfego de navios nos portos nacionais, comparativamente ao primeiro trimestre de 2025.

Apesar da redução no número de navios, os resultados avançados pelo INE apontam que o movimento de passageiros nos portos cresceu 4,6%, totalizando 398.498 passageiros movimentados, o que representa mais 17.478 passageiros face ao mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, o movimento de mercadorias nos portos nacionais registou uma redução de 1,8%, fixando-se em 725.958 toneladas, menos 13.638 toneladas em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Segundo o INE, 64,8% das mercadorias movimentadas estiveram associadas ao desembarque.

Os movimentos de contentores de 20 pés (TEU) cresceram 8,5%, com um total de 24.738 movimentos, mais 1.933 do que no período homólogo.

Já no transporte terrestre, o número de passageiros transportados por autocarros urbanos regulares diminuiu 10,5% no primeiro trimestre de 2026.

Segundo o INE, foram transportados 5.332.838 passageiros, menos 622.990 em relação ao primeiro trimestre de 2025.

A extensão dos percursos manteve-se inalterada em 756 quilómetros, mas o total de quilómetros percorridos pelos autocarros diminuiu 14,3%, representando menos 205.998 quilómetros percorridos face ao mesmo período do ano passado.

O número de horas trabalhadas pelos autocarros também registou uma redução de 16,1%, fixando-se em 104.507 horas, enquanto os lugares oferecidos diminuíram 15,1%, com menos 980.620 lugares disponíveis em relação ao primeiro trimestre de 2025.

Apesar da redução do número de passageiros transportados, o índice de passageiros transportados por quilómetro aumentou 21,9%, segundo os resultados avançados pelo pelo INE.