Movimentos na rede vinti4 aumentam 15% em Abril e ultrapassam 22,4 mil milhões de escudos

A rede vinti4 processou 4.965.139 operações em Abril de 2026, movimentando 22.485.3 milhões de escudos, o que representa um aumento de 15% na quantidade de operações e de 15,6% no valor transacionado, em comparação com Março, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Cabo Verde.

De acordo com a instituição, os levantamentos em caixas automáticos totalizaram 877.526 operações, correspondendo a 4.755,3 milhões de escudos. Já os carregamentos móveis atingiram 107.075 operações, no valor de 62,5 milhões de escudos.

As transferências realizadas através da rede vinti4 ascenderam a 153.063 operações, movimentando 4 .685 milhões de escudos, enquanto os pagamentos de serviços contabilizaram 82.240 operações, equivalentes a 1.457,5 milhões de escudos.

Por sua vez, as compras efetuadas em POS físicos, online e televinti4 representaram a maior fatia das operações, com 3.744.014 transações, no montante de 11.514 milhões de escudos.

Foram ainda registadas 347 operações de Cash Advance nacional, totalizando 0,7 milhões de escudos.

A utilização da rede incluiu também 255.127 consultas de movimentos, 1 164 009 consultas de saldo, 332 pedidos de cheques e 16 334 consultas ao Número de Identificação Bancária (NIB).

Os dados do banco central indicam ainda que os não residentes realizaram 454.381 operações na rede vinti4, entre levantamentos em ATM e pagamentos em POS, movimentando 2.939 milhões de escudos.

Em relação a Março, registou-se uma redução de 8% no número de operações e de 2% no montante transacionado.

No conjunto do sistema interbancário e de compensação de cheques e transferências, foram processadas 158.921 operações em Abril, totalizando 29.375,6 milhões de escudos. Face ao mês anterior, verificou-se uma diminuição de 6% na quantidade de operações e de 2% no valor movimentado.

O sistema de cheques e documentos afins contabilizou 17.456 cheques, no valor de 7.554,7 milhões de escudos, incluindo 295 devoluções que totalizaram 272 milhões de escudos.

Já o sistema de transferências eletrónicas de fundos a crédito registou 141.107 operações, equivalentes a 21. 534,2 milhões de escudos.