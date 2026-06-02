Pró Empresa mobiliza mais de 12 milhões de contos para financiar MPME em nove anos

Em nove anos de actividade, a Pró Empresa mobilizou mais de 12 milhões de contos em financiamento para mais de cinco mil empresas. Ainda assim, o acesso ao financiamento continua a ser um desafio, disse hoje o presidente da instituição.

Edney Cabral falava na sessão de abertura da Formação Certificada em Gestão Financeira e Acesso ao Financiamento, destinada a gestores e proprietários de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) de Cabo Verde, realizada na cidade da Praia.

“Mobilizamos mais de 12 milhões de contos de financiamento para as nossas empresas, financiamentos com o apoio do ecossistema, são milhares de empresas que acederam ao financiamento em condições competitivas que antes não tinham essa possibilidade. Para nós, é muito importante que as nossas empresas tenham capacidade para gerirem melhor as suas atividades e depois termos mais sustentabilidade nas suas empresas,” garante.

O presidente da Pró Empresa reconhece que ainda persistem alguns desafios no acesso ao financiamento em Cabo Verde.

“Ainda temos alguns desafios relativamente ao acesso ao financiamento, é inegável os progressos que nós temos tido. para além da questão do acesso ao financiamento, a questão da capacitação continua a ser um desafio muito grande para as nossas empresas. A Pró empresa tem advogado que o desenvolvimento empresarial também se faz com a capacitação. Portanto, nós advogamos que as nossas empresas devem ter capacitação, devem formalizar e aceder ao financiamento. Aconselhamos sempre que este percurso se faça com a devida capacitação e só depois acessar o financiamento,” reconhece.

Segundo Edney Cabral, a instituição tem apoiado várias empresas, sobretudo lideradas por jovens e mulheres, através de assistência técnica e, em parceria com a Pró-Garante, da disponibilização de garantias que facilitam o acesso ao crédito

“A pró-empresa ao longo desses nove anos tem ajudado e muitas as nossas empresas, sobretudo as lideradas por jovens e mulheres, no acesso ao financiamento. Numa primeira fase há toda a questão da assistência técnica provida pela pró-empresa e numa segunda fase, já com outros membros, com outros atores do ecossistema, como a pró-garante, há a questão de provir garantias para que os bancos possam conceder financiamento às nossas micro e pequenas e médias empresas,” realça.

A formação, promovida em parceria com a IFC, do Grupo Banco Mundial, tem como objectivo reforçar as capacidades das empresas cabo-verdianas, melhorar a gestão financeira e facilitar o acesso ao crédito. A acção decorre de 2 a 5 de Junho, na cidade da Praia.