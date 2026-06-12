Inflação situou-se em 1,7% em Maio de 2026 -INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou hoje que a inflação situou-se em 1,7% em Maio de 2026, medida pela variação média dos últimos doze meses, registando uma ligeira diminuição de 0,1 pontos percentuais face ao mês anterior.

Segundo os resultados divulgados pelo INE, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou, em Maio, uma taxa de variação mensal de 0,5%, valor superior em 0,4 pontos percentuais ao observado em Abril.

A taxa de variação homóloga do IPC total fixou-se em 0,8% no quinto mês do ano, representando um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Já a taxa de variação acumulada do IPC foi de -1,3%, um resultado inferior em 2,4 pontos percentuais ao registado no mesmo período do ano passado.

De acordo com o INE, a inflação, medida pela variação média dos últimos doze meses, atingiu os 1,7%, mantendo-se relativamente estável, embora ligeiramente abaixo do valor registado em Abril de 2026.

O indicador de inflação subjacente, que exclui os produtos energéticos e os bens alimentares não transformados por serem mais sujeitos a oscilações de preços, apresentou uma variação homóloga de 1,3% em Maio, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.

Os resultados do INE mostram, assim, uma aceleração dos preços em termos mensais e homólogos durante Maio, enquanto a inflação média anual manteve uma trajetória de ligeira desaceleração.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) é um indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo da população residente em Cabo Verde. O IPC não é, desta forma, um indicador do nível de preços registado entre períodos diferentes, mas antes um indicador da sua variação.