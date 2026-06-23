Preços dos produtos importados e exportados aumentam em maio de 2026

De acordo com os dados do Índice de Preços do Comércio Externo, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em maio de 2026 os preços dos produtos importados aumentaram 7,1%, enquanto os dos produtos exportados registaram uma subida de 0,7%. Já o Índice de Termos de Troca fixou-se em -6,0%, apresentando uma melhoria face ao mês anterior.

Segundo o INE, na importação, os Índices Subjacente e Volátil aumentaram 7,5% e 6,3% respetivamente, face ao mês anterior.

O aumento dos preços dos produtos importados ocorreu nas seguintes categorias de “Bens de Consumo” (3,1%), impulsionada, sobretudo, pelo aumento dos preços dos “Produtos alimentares transformados” (3,3%), “Bens Intermédios” (2,4%), justificado essencialmente pela subida dos preços de “Outros produtos transformados” (23,0%) e “Combustíveis” (14,3%).

Já descida dos preços ocorreu na categoria de “Bens de Capital” (-11.0%), justificado principalmente pela descida dos preços da subcategoria “máquinas” (-12,3%).

Os dados apontam ainda que, em comparação com maio de 2025, os preços dos produtos importados aumentaram 7,5%, enquanto os Índices Subjacente e Volátil da importação registaram acréscimos de 8,0% e 6,2%, respetivamente.

Os dados do INE indicam ainda que, em comparação com maio de 2025, os preços dos produtos importados aumentaram 7,5%, enquanto os Índices Subjacente e Volátil da importação registaram acréscimos de 8,0% e 6,2%, respetivamente.

Relativamente às exportações, o índice de preços dos produtos exportados fixou-se em 149,4 pontos em maio de 2026, representando um aumento de 0,7% face ao mês anterior, quando se situava em 148,4 pontos. No mesmo período, o Índice Subjacente da exportação registou uma subida de 2,6%, ao passo que o Índice Volátil apresentou uma diminuição de 5,2% em relação a abril.

Em termos homólogos, o Índice de Preços das Exportações registou um aumento de 0,9% em maio de 2026. No mesmo período, o Índice Subjacente cresceu 2,6%, enquanto o Índice Volátil apresentou uma diminuição de 4,3%, segundo o INE.

Os dados revelam ainda que o Índice de Termos de Troca (ITT) se fixou em 105,3 pontos, registando uma redução de 6,0% face ao mês anterior. Em comparação com maio de 2025, o ITT apresentou igualmente um decréscimo de 6,1%.