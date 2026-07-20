Preços dos produtos importados aumentaram 3,8% em Junho

Os preços dos produtos importados em Cabo Verde aumentaram 3,8% em Junho de 2026 face ao mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, os preços dos produtos importados registaram uma variação positiva de 3,8% em Junho, o que representa uma diminuição de 3,3 pontos percentuais face ao mês anterior, quando a variação se situou em 7,1%.

A taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 2,5% em Junho, o que representa um aumento de 1,8 pontos percentuais face ao mês anterior, quando a variação tinha sido de 0,7%.

Em Junho de 2026 a taxa de variação mensal registada pelo Índice de Termos de Troca foi de -1,3%, o que corresponde a uma melhoria de 4,7 pontos percentuais face ao mês anterior, quando a variação tinha sido de -6,0%.

Na importação, os Índices Subjacente e Volátil aumentaram 3,8% e 3,7% respetivamente, face ao mês anterior. Já o aumento dos preços dos produtos importados ocorreu nas seguintes categorias de grupos “Bens Intermédios” (0,6%), justificado essencialmente pela subida dos preços de “Peças para material de transporte” (19,1%) e “Combustíveis” (8,3%) com a subida da única subcategoria, denominada “Combustíveis” (8,3%).

Por outro lado, a descida dos preços ocorreu nas categorias de “Bens de Consumo” (-0,7%), impulsionada, sobretudo, pela diminuição dos preços dos “Produtos alimentares primários” (-5,3%) e “Bens de Capital” (-2,6%): justificado principalmente pela descida dos preços da subcategoria “máquinas” (-2,4%).

Em Termos homólogos, os preços dos produtos importados aumentaram

13,9%. Comparativamente ao mês de junho de 2025, os Índices Subjacente e Volátil da Importação aumentaram 14,4% e 12,5%, respetivamente.

Ainda conforme o INE, no mês de Junho de 2026, o Índice de Preços dos produtos exportados fixou-se em 153,1, registando um aumento de 2,5% em relação ao mês anterior (149,4).

Na exportação, os Índices Subjacente e Volátil registaram aumentos de 1,0% e 7,6%, respetivamente, face ao mês anterior. A taxa de variação homóloga do Índice de Preços das Exportações apresentou uma diminuição de 0,4%.

Comparativamente ao mês de Junho de 2025, o Índice Subjacente diminuiu 1,8%, enquanto o Índice Volátil aumentou 4,5%.

No mês de Junho de 2026, o Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 104,0, registando uma diminuição de 1,3% face ao mês anterior. Em termos homólogos, o Índice de Termos de Troca (ITT) registou um decréscimo de 12,5%.