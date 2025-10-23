Preços da oferta turística aumentam 6,9% no terceiro trimestre de 2025

Os preços da oferta turística aumentaram 6,9% no terceiro trimestre de 2025 em comparação com o período homólogo, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar da subida, o ritmo de crescimento foi mais lento, com uma redução de 2 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

Segundo o INE, a classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de 6,9%, correspondendo a uma diminuição em 2,0 p.p. relativamente ao trimestre anterior.

Em todas as ilhas registaram-se aumentos dos preços relacionados ao alojamento e restauração: Sal, Boa Vista, São Vicente, Santo Antão e Santiago, com 8,5%, 6,3%, 5,4%, 1,8% e 1,6%, respectivamente.

As classes de Aluguer de Viaturas registaram um aumento de 0,4% e as de Serviços de Entretenimento e Cultura não registaram qualquer alteração nos respetivos preços, relativamente ao trimestre anterior.

Nota-se que os preços relativos aos Restaurantes registaram um aumento de 0,4% relativamente ao terceiro trimestre de 2025, e nas actividades de Cafés, Bares e Similares, o aumento de preços registado foi de 7,3%. Relativamente à atividade de alojamento, quase todos apresentaram aumento de preços dos serviços: Hotéis, Aldeamentos Turísticos, Residenciais, Pousadas e Pensões, com 9,3%, 2,4%, 1,9%, 0,7% e 0,2%, respectivamente.

Os dados mostram que os Hotéis Apartamentos, apresentaram uma diminuição de 0,6%.

A taxa de variação no trimestre em análise foi de 1,3%, inferior em 3,1 p.p. à registada no trimestre anterior (4,4%).

Segundo a mesma fonte, no mesmo trimestre do ano anterior, verificou-se uma variação em cadeia (trimestral) de 3,1%.

Estes resultados, afirma o INE, são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento.

Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior, revela um aumento dos preços nos Serviços do Alojamento, com principal destaque para os Hotéis (1,9%), Residenciais (0,5%) e Pousadas (0,5%).

Nos serviços prestados pelas Pensões e Hotéis-Apartamentos, registaram-se variações nulas. Nos Aldeamentos Turísticos registou-se uma diminuição de 0,4%. Nos serviços prestados pelos Restaurantes, e Cafés, Bares e Similares, registaram-se variações nulas. Nos serviços prestados de Aluguer de Viaturas, registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior.

Foto: depositphotos