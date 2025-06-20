Produção Industrial aumenta mas Preços e Volume de Negócios decrescem

A Produção Industrial registou, em termos homólogos e trimestrais, um aumento de 0,6% e 4,2% no segundo trimestre de 2025, enquanto houve uma diminuição nos Preços na Produção Industrial e Volume de Negócios. Apesar dessas diminuições, o índice de Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas registou aumento segundo os dados avançados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) teve uma diminuição de 1,5%, influenciada pelo agrupamento das indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Captação, tratamento e distribuição de água, com contribuições para a variação de índice agregado.

No que se refere ao Índice de Volume de Negócios na Indústria, os resultados mostra diminuição de −3,8%. A indústria extractivas também registou uma descida de -1,6%.

Por outro lado, a área das Indústrias Transformadoras houve um aumento de 2,6% e as secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Captação, tratamento e distribuição de água, apresentaram variações negativas de -10,1% e -7,7%, respectivamente.

O INE apontou crescimento de 2,5% e 1,7% nos Índices de Emprego e Horas Trabalhadas.

A secção das Indústrias Extractivas registou variações homólogas de -1,8% relativamente ao Índice de Emprego e de -8,4% em relação ao Índice de Horas Trabalhadas. Nas Indústrias Transformadoras, registou-se uma variação homóloga de 2,6% no Índice de Emprego e 1,2% no Índice de Horas Trabalhadas.

Referentes as indústrias da Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Captação, tratamento e distribuição de água, registaram aumento no Índice do Emprego, de 2,9% e 0,4%. No Índice de Horas Trabalhadas, se registaram variações de 3,1% e -0,5%.

Na questão de remunerações brutas na indústria, foi, houve um aumento de 3,1%, no período em análise. Indústrias extractivas e Indústrias transformadoras observaram-se diminuições de-1,3% e 4,6%. As secções de electricidade, gás, e afins registaram crescimento de 1,4% e 2,7%, respectivamente.