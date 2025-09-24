Preço dos produtos importados diminuiu em Agosto

Os preços dos produtos importados diminuíram 0,7% em Agosto de 2025, o que representa um aumento de 0,2 p.p. face ao registado no mês anterior (-0,9%), segundo o Índice de Preços do Comércio Externo, hoje publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE),

De acordo com o INE, o índice de preços da importação situou-se em 127,2, tendo registado um decréscimo de 0,7% relativamente ao mês anterior enquanto os índices subjacente e volátil caíram 0,8% e 0,6%, respectivamente, face ao mês anterior.

O aumento dos preços ocorreu nas categorias de grupo “Bens de Consumo” (4,6%) justificada essencialmente pela subida dos preços de “Produtos alimentares transformados” (6,1%), e “Bens de Capital” (2,3%) devido, principalmente, à subida de preços da subcategoria “Automóveis p/ uso particular”, que apresentou um acréscimo de 6,1%.

As categorias de grupos que mais contribuíram para a descida dos preços foram: “Bens Intermédios” (-6,9%) impulsionado, sobretudo, pela descida dos preços dos “Peças para material de transporte” (-11,3%), e “Combustíveis” (-2,6%) com a descida da única subcategoria, denominada “Combustíveis” (-2,6%).

Em Termos homólogos, o INE aponta que comparativamente a Agosto de 2024, os preços dos produtos importados diminuíram 9,8%. Ainda comparativamente ao mês de Agosto de 2024, os índices subjacente e volátil na importação diminuíram 9,9% e 9,5%, respectivamente.

No que tange aos Índices de Preços da Exportação, em Agosto deste ano, situou-se em 149,6, correspondendo a um decréscimo de 1,0% face ao mês anterior;

Ainda na exportação, o índice subjacente e o índice volátil registaram uma diminuição de 0,2% e 3,2%, respetivamente, face ao mês anterior.

Em termos homólogos, o INE indica que o índice de preços das exportações fixou-se em 2,6% e que o índice subjacente diminuiu 0,2%, enquanto o índice volátil aumentou 12,8%.

Quanto aos Índices de Termos de Troca, no período em análise, situou-se em 117,7, refletindo uma diminuição de 0,3% face ao mês anterior e em termos homólogos, fixou-se em 13,8%.