Produção industrial cresce 0,9% no 1.º trimestre de 2024, apesar de queda trimestral de 1,4%

A produção industrial em Cabo Verde registou um aumento de 0,9% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o período homólogo, apesar de uma queda de 1,4% em termos trimestrais, conforme divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE, a indústria extrativa apresentou um aumento de 14% neste período, enquanto a indústria transformadora registou uma variação negativa de 0,6%. As indústrias de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio tiveram um aumento de 3,3%, e a captação, tratamento e distribuição de água registou uma diminuição de 0,9%.

O Índice de Preços na Produção Industrial diminuiu 5% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao período homólogo. Esta redução foi particularmente influenciada pelas indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com uma queda de 4,8%, e pela indústria extrativa, com uma variação negativa de 0,6%.

No mesmo período, o índice de volume de negócios apresentou um aumento homólogo de 14,8%. No entanto, o volume de negócios na indústria extrativa registou uma queda de 18,5%, enquanto as indústrias transformadoras tiveram um crescimento de 22,9%. As indústrias de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e a de tratamento e distribuição de água, registaram variações de 8,9% e −5,9%, respectivamente.

Os índices de emprego e de horas trabalhadas na indústria também apresentaram variações negativas. No primeiro trimestre de 2024, a variação homóloga do índice de emprego foi de −3,5% e a de horas trabalhadas foi de −3,2%.

A indústria extractiva registou quedas nos índices de emprego (-39,9%) e de horas trabalhadas (-37,1%). Já a indústria transformadora teve uma variação negativa de 5,8% no índice de emprego e de 4,8% no índice de horas trabalhadas.

As indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e a de tratamento e distribuição de água, registaram variações homólogas de −1,2% e 2,9% no índice de emprego, e de −1,4% e 1,9% no índice de horas trabalhadas, respectivamente.

O INE também informou que, no primeiro trimestre de 2024, a taxa de variação homóloga das remunerações brutas na indústria foi de 2,8%.

Durante este período, as indústrias extrativas e transformadoras registaram variações de −15,6% e 4,3%, respectivamente, no índice de remunerações. As indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e a de captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 3,8% e −9,9%, respectivamente.