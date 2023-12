Produção Industrial cresce 3,1% no terceiro trimestre de 2023

O Índice de Produção Industrial (IPI) registou, no terceiro trimestre de 2023, uma variação homóloga de 3,1%, segundo informou hoje o INE.

De acordo com os dados de Indicadores de Curto Prazo na Indústria, produzido pelo Insituto Nacional de Estatísticas, esse aumento homólogo do índice de produção industrial representa uma diminuição de 5,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior.

Em termos trimestrais, o IPI registou uma diminuição de 2,9%.

Neste período, a indústria extrativa apresentou uma diminuição de 74,3%, a indústria transformadora registou uma variação de 1,9% e as indústrias de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e de Captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 6,6% e -1,4%, respectivamente.

Quanto ao Índice de Preços na Produção Industrial diminuiu 6,0% no terceiro trimestre de 2023, relativamente ao trimestre homólogo.

Esta diminuição, segundo a mesma fonte, foi particularmente influenciada pelo agrupamento das indústrias transformadoras, e Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com variações de 2,6% e -8,5%, respectivamente.

No trimestre em análise, o índice de volume de Negócios apresentou uma variação homóloga de 12,4%.

Conforme os dados do INE, nas indústrias extrativas, registou-se uma variação do volume de negócios negativa, de 84,1%.

O volume de negócios na Secção das Indústrias Transformadoras, registou variação de 17,9%, e as secções de Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Tratamento e distribuição de água, registaram variações homólogas de 9,3% e -0,9%, respectivamente.

Quanto aos índices de Emprego e de Horas Trabalhadas na Indústria têm evoluído de modo semelhante durante o período representado.

No terceiro trimestre de 2023, a variação homóloga dos Índices de Emprego e Horas Trabalhadas na Indústria foram de 0,8% e 1,3%.

A secção das indústrias extrativas registou variações homólogas de -18,0% em relação ao índice de Emprego e de -21,0% em relação ao índice de Horas Trabalhadas.

Já na secção das Indústrias Transformadoras, registou-se uma variação homóloga de 3,7% no índice de Emprego e 4,6% no índice de Horas Trabalhadas.

Quanto as secções de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Tratamento e distribuição de água, foram registadas variações homólogas no índice do Emprego de -2,1% e - 1,2%.

No índice de Horas Trabalhadas se registaram variações de -2,4% e –1,5%.

A mesma fonte refere que no terceiro trimestre de 2023, a taxa de variação homóloga das remunerações brutas na indústria foi de 2,5%.

Neste período, as indústrias extrativas e Indústrias transformadoras registaram variações no índice de Remunerações de - 23,3% e 5,4%.

No que tange as secções de Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 1,3% e -7,6%, respectivamente.