Crescimento económico com ligeiro aumento no 4º trimestre de 2023

No 4º trimestre de 2023, o indicador de clima económico inverteu a tendência descendente do último trimestre, ou seja, o ritmo de crescimento económico teve um ligeiro aumento relativamente ao 3º trimestre de 2023, conforme revelou hoje o INE.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, o indicador situa-se acima da média da série, tendo atingido um valor superior relativamente ao mesmo período do ano 2022, revelando que a conjuntura económica é favorável.

No que tange ao Comércio em Estabelecimentos, o indicador de confiança teve a mesma tendência ascendente do último trimestre, situando-se na média da série. A conjuntura no sector é favorável.

Conforme a mesma fonte, questionados ainda sobre as limitações, os empresários assinalaram outros factores e preço de venda demasiado elevado como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas comerciais em Cabo Verde. Ainda, referiram insuficiência da procura e rutura de stock.

No Turismo, de acordo com os resultados obtidos no 4º trimestre de 2023, constata-se que o indicador de confiança teve uma tendência ascendente no último trimestre, situando-se ainda acima da média da série. A conjuntura no sector é favorável.

Em comparação com o trimestre homólogo, observa-se ainda, que o indicador evoluiu positivamente. A insuficiência da procura e dificuldades financeiras foram os principais obstáculos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas no terceiro trimestre de 2023.

O INE aponta que na Construção, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente dos últimos trimestres, situando-se na média da série. A conjuntura no sector é favorável.

Os empresários indicaram a insuficiência da procura e a dificuldade na obtenção de crédito bancário, a falta de materiais e deterioração das perspectivas de vendas, como os principais constrangimentos do sector no decorrer do quarto trimestre de 2023.

Relativamente ao Comércio em Feira, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente do último trimestre, evoluindo positivamente relativamente ao mesmo período do ano de 2022.

Nota-se que a conjuntura neste sector é favorável, situando-se acima da média da série.

Quanto à Indústria Transformadora, oindicador de confiança contrariou a tendência descendente do trimestre anterior, situando-se abaixo do nível da média da série. A conjuntura no sector é desfavorável.

As principais causas das dificuldades sentidas pelos empresários prendem-se com as frequentes avarias mecânicas nos equipamentos, elevado absentismo do pessoal ao serviço e outros fatores. Teve ainda importância a falta de matérias primas.

Finalmente, nos Transportes e Serviços Auxiliares aos Transportes, o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente do trimestre anterior, situando-se acima da média da série.

De acordo com o INE, a conjuntura no sector é desfavorável neste trimestre. Outros fatores e a concorrência influenciaram negativamente a atividade das empresas no decorrer do 4º trimestre de 2023.