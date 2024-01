86% dos 705.555 turistas em 2022 optaram por pacotes turísticos

Em 2022, Cabo Verde atraiu um total de 705.555 turistas, dos quais 86% escolheram explorar o país por meio de pacotes turísticos e destes, 74% viajaram no pacote tudo incluído, conforme revelou hoje o INE.

De acordo com os dados do INE, em 2022, o número de turistas que visitaram Cabo Verde foi estimado em 705.555, correspondendo a um acréscimo de 207,7% face a 2021, ficando ainda abaixo dos níveis de 2019 (-18,1%). Destes, 51,3% visitaram o país na época alta e 48,7% na época baixa.

O mercado do Reino Unido manteve-se como principal emissor de turistas internacionais (38,2%), tendo registado um crescimento excecional de 818,5%% face a 2021, embora em relação a 2019 tenha registado uma diminuição de 4,9%.

A Alemanha (13,1%) ocupou o segundo lugar, seguido de Bélgica+Holanda (10,2%) e Portugal (9,7%).

Dos 705.555 turistas que viajaram para Cabo Verde em 2022, as mulheres representaram maior percentual (59,6%) em relação aos homens (38,5%), e a idade média dos turistas era 44 anos.

Os dados do INE mostram que o grupo etário mais representativo dos turistas foi de 25 a 34 anos, representando 23,7%. Com menores representações temos os jovens (15 e 24 anos) que representaram somente 6,7% do total de turistas.

No que concerne à ocupação profissional dos turistas, em 2022, a maioria dos turistas eram trabalhadores (75,3%), ou seja, tinham uma ocupação profissional, seguindo-se-lhes os reformados (12,8%).

O INE afirma que a maioria não eram cidadãos e nem tinham ascendência cabo-verdiana (89,9%).

A ilha do Sal continua a ser a ilha onde os turistas passam o maior número de noites, representando 59,1% dos turistas.

No que concerne á receita anual do agregado familiar dos turistas inquiridos, a maior parte auferia um rendimento superior a 60.000 Euros, representando 21,2% dos turistas.

Conforme o Instituto Nacional de Estatísticas, naquele ano, relativamente à frequência entre os quatro aeroportos internacionais, o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, foi o mais procurado, seguido do Aeroporto Internacional Aristides Pereira na Boa Vista, em ambas as épocas.

“Do total dos turistas inquiridos, 91,8% recomenda Cabo Verde como destino turístico e 88,8% manifestaram intensão de regressar a Cabo Verde numa outra oportunidade. À semelhança dos anos anteriores, a maior parte dos turistas tinha como principal motivo de viagem, férias (93,5%). Os motivos profissionais aparecem em segundo lugar, com 0,8% dos turistas”, comunicou o INE.

As Ilhas do Sal, Boavista e Santiago, foram as ilhas onde os turistas passaram maior número de noites, representando, respetivamente, 59,1%, 36,5% e 2,3% dos turistas.

O maior número de noites foi passado em hotéis, representando 91,4% dos turistas, seguidos de casa particular (3,1%) e Hotel-Apartamento (2,4%).

Relativamente à estadia média por país de residência, segundo o sexo do turista, a nível nacional, a estadia média foi de 9,2 dias para ambos os sexos.

Quanto a países, os brasileiros permaneceram em média mais dias em Cabo Verde.

Gastos

De um modo geral, os turistas gastaram mais em alojamento (31,3%) e alimentação e

bebidas (19,6%).

Para os turistas que não viajaram em pacote turístico, o gasto em alojamento tem um peso maior (29,7%) do que o gasto em alimentação e bebidas (26,6%), e, para os turistas que viajaram em pacote turístico, nota-se uma percentagem significativa do gasto em alojamento (32,0%) e alimentação e bebidas (16,7%).

Em 2022, o gasto médio diário dos turistas que visitaram Cabo Verde cifrou-se em 6.515

Escudos Cabo-verdianos (ECV), sendo que os turistas que não viajaram em pacote turístico

apresentam maiores gastos (em média 10.661 ECV por dia).

Da análise por país de residência, verificou-se que os turistas provenientes da Bélgica e Holanda tiveram o maior gasto médio diário, cifrando-se em 11.958 ECV, seguidos pelos residentes nos Estados Unidos, com um gasto diário de 11.889 ECV. Contrariamente, verificou-se que os residentes na Alemanha tiveram o menor gasto diário (4.036 ECV).