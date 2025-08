Exportações aumentam e importações diminuem no 2º trimestre de 2025

Os dados provisórios do Comércio Externo do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) relativos ao segundo trimestre de 2025, indicam um aumento das Exportações na ordem dos 22,2%, relativamente ao período homologo, enquanto as importações diminuíram 11%) face ao segundo trimestre de 2024.

Segundo os dados revelados hoje, as exportações nacionais aumentaram, passando de 1.990 mil contos no 2º trimestre de 2024 para 2.433 mil contos no 2o trimestre de 2025, o que representa um acréscimo de 22,2% (+443 mil contos).

A Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 95,3% do total das exportações cabo-verdianas. Apesar de representar apenas 1,5% do total das exportações, o continente africano destacou-se em termos de crescimento relativo, com um aumento expressivo de 718,8% nas exportações no segundo trimestre de 2025.

Conforme a mesma fonte, este crescimento deve-se, sobretudo, ao reforço das exportações de pedras naturais para a construção civil com destino à Gâmbia.

Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 47,6% no 2o trimestre de 2025, tendo diminuído 13,0 p.p. face ao trimestre homólogo de 2024.

Já o Reino Unido ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 23,1%, aumentando 23,1 p.p. A Itália ocupa a terceira posição, com 14,9%, diminuindo 4,9 p.p. face ao registado no trimestre homólogo. Portugal, em quarto lugar, registou um decréscimo de 3,6 p.p. (13,1% para 9,5%), e Estados Unidos, em quinta posição, teve um decréscimo de 1,4 p.p.

Ainda no segundo trimestre de 2025, os preparados e conservas de peixes mantiveram-se como o principal produto de exportação de Cabo Verde, representando 62,3% do total, embora tenham registado uma diminuição de 20,3 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior.

Em segundo lugar, surgem os Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados, com valor facial reconhecido no país, com 23,0%, exportados sobretudo para o Reino Unido.

Seguem-se os vestuários, com 4,7%, e os calçados, com 2,9%, completando assim a lista dos quatro principais produtos exportados por Cabo Verde no trimestre em análise.

Importações

O INE avança que no período em análise, as importações totais de Cabo Verde registaram uma redução de 11,0%, passando de 48.561 mil contos para 43.239 mil contos (-5 321 mil contos), face ao mesmo trimestre do ano de 2024.

O continente europeu manteve-se como o principal fornecedor de Cabo Verde, representando 59,2% do total das importações, embora tenha registado uma diminuição em relação ao segundo trimestre do ano anterior, quando correspondia a 64,8% do total.

Em segundo lugar surge o continente africano, com uma participação de 19,0%. Seguem-se a Ásia/Oceânia, com 15,2%, a América, com 5,6%, e o Resto do Mundo, com 1,0%.

Estatísticas do Comércio Externo

No segundo trimestre de 2025, Portugal continuou a ser o principal parceiro comercial de Cabo Verde, liderando as importações com um total de 11.520 mil contos, o que representa 26,6% do valor total importado.

No entanto, aponta o INE, registou-se uma diminuição de 10,3% face ao mesmo período de 2024, quando as importações provenientes de Portugal totalizaram 12.842 mil contos.

Ainda no segundo trimestre de 2025, a Nigéria destacou-se como uma novidade no panorama das importações cabo-verdianas, ascendendo à segunda posição entre os principais países fornecedores.

As importações provenientes deste mercado totalizaram 7.664 mil contos, o que representa 17,7% do total, contrastando com os 1 mil contos registados no mesmo período de 2024.

“Este crescimento expressivo está diretamente associado à importação de combustíveis, um dos principais produtos importados por Cabo Verde. Em terceiro lugar surge a Espanha, com 7.382 mil contos (17,1%), tendo registado uma redução de 21,9% face ao segundo trimestre de 2024, quando o valor importado foi de 9.454 mil contos”, lê-se.

Na lista dos principais fornecedores seguem-se a China (5,9%), França (5,2%) e Arábia Saudita (4,0%), mantendo-se entre os parceiros com maior peso, ainda que com variações face ao período homólogo.

Os dez principais produtos importados representaram 68,4% do total das importações de Cabo Verde no segundo trimestre de 2025, o que traduz uma diminuição de 1,7 pontos percentuais face aos 70,1% registados no mesmo período de 2024.

Já os produtos mais importados foram: os combustíveis (40,7%), os veículos automóveis (4,7%), reatores e caldeiras (4,5%), as máquinas e motores (4,1%) e o ferro e suas obras (3,2%), em comparação com o segundo trimestre de 2024.

Relativamente as importações por grandes categorias de bens mostram que, no 2o trimestre de 2025, os bens de consumo (5,3%) e os bens intermédios (8,0%) evoluíram positivamente.

Os bens de capital (-4,8%) e os combustíveis (-26,8%) evoluíram no sentido inverso, em relação ao mesmo trimestre de 2024. Os combustíveis (40,7%) são a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde.

A seguir, aparecem os bens de consumo, com 31,8%, os bens intermédios, com

18,9%, e os bens de capital, com 8,6%, registados no 2º trimestre de 2025, em comparação com o mesmo trimestre do ano transato.