Exportações melhoram preços unitários em Abril

Os preços unitários das exportações nacionais aumentaram mais que o preço das importações, em Abril, em termos homólogos, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A maioria dos bens comercializados no país são importados e o Índice de Preços do Comércio Externo revela que os valores unitários desses produtos foram 6,4% mais altos em Abril deste ano que no mesmo mês do ano passado.

Os combustíveis, produtos alimentares transformados e outros bens de consumo (não duradouros) importados estão entre os que ficam mais caros, enquanto produtos alimentares primários desceram de preço.

Do lado das exportações, Cabo Verde conseguiu que os preços dos produtos que vende para o estrangeiro crescessem a um ritmo acima do preço unitário das importações: o índice global de preços da exportação registou um aumento homólogo de 17,4%.

O INE não apresenta detalhes sobre os componentes da exportação, mas o cabaz tradicional é liderado por preparados e conservas de peixes, seguindo-se, a uma distância considerável, o vestuário e calçado.

O país tem vindo a registar uma tendência de aceleração do índice global de preço das exportações, face ao mesmo índice do lado das importações.

A tendência acentuou-se desde final de 2023, acalmando em Abril: o índice global da importação fixou-se em 140,9 e o índice global da exportação foi de 134,3.

O Índice de Termos de Troca (ITT, índice de exportações a dividir pelo índice de importações) situou-se em 95,3, em Abril, registando-se uma melhoria homóloga de 10,4%.

O Índice de Preços do Comércio Externo é um indicador que tem por finalidade obter informação mensal sobre a evolução dos preços das trocas comerciais entre Cabo Verde e o resto do mundo.

Os dados são obtidos pelo INE a partir de registos administrativos.

O ICE é medido em valores unitários, a partir de um valor base de 100 fixado em 2015.