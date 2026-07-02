Investimento directo estrangeiro em Cabo Verde sobe 9,4% no 1.º trimestre

O investimento direto estrangeiro em Cabo Verde aumentou 9,4% no primeiro trimestre de 2026 face ao mesmo período de 2025, para 3.837,5 milhões de escudos (34,8 milhões de euros), segundo dados do banco central consultados hoje pela Lusa.

Os sectores do turismo e actividade imobiliária turística concentraram 90% do investimento estrangeiro no arquipélago, com cerca de metade desse montante na ilha de Santiago, seguindo-se as ilhas do Sal, São Vicente e Boa Vista.

Portugal foi o maior país de origem de investimento identificado no período, com 1.302,3 milhões de escudos (11,8 milhões de euros), cerca de 34% do total, embora 44,5% surja agregado, quanto à origem, na categoria ‘Outros’ países.

O turismo e serviços associados são tradicionalmente o motor da economia cabo-verdiana.

Sal e Boa Vista são as ilhas com complexos hoteleiros que tradicionalmente recebem a maior parte dos turistas estrangeiros, em pacotes integrados.

Santiago é a ilha mais populosa, com cerca de 280 mil habitantes, e onde está localizada a capital, Praia, enquanto São Vicente tem a segunda maior cidade, Mindelo, e serve de porta de entrada para Santo Antão, procurada para turismo de natureza, sobretudo caminhadas.

Cabo Verde tem beneficiado desde 2023 da concessão aeroportuária à multinacional Vinci com abertura de novas rotas através de companhias aéreas europeias.

No último ano, o arquipélago recebeu um recorde de 1,2 milhões de hóspedes, mais 6% que no ano anterior.