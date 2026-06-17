Banco central revê dados das remessas para Cabo Verde que crescem 2,5%

O Banco de Cabo Verde (BCV) republicou hoje os dados sobre remessas em divisas enviadas por emigrantes para Cabo Verde, mostrando que cresceram 2,5% em termos homólogos no primeiro trimestre, em vez de 12%.

O total dos primeiros três meses deste ano ascende a 7,6 mil milhões de escudos e surge no seguimento de uma tendência de valores recorde registados em 2024 e 2025.

Portugal foi a origem de mais de um terço das remessas (34,7%), seguindo-se os Estados Unidos (25,7%) e França (17,9%).

Os principais municípios de destino continuam a ser também os mais populosos: Praia, São Vicente e Santa Catarina.

Apesar de haver altos e baixos no envio de dinheiro para o país, desde 2019 que o valor dos depósitos de emigrantes acumulados nos bancos nacionais está em crescimento.

Segundo o mesmo boletim do Banco de Cabo Verde (BCV), em 2025, o valor chegou a cerca de 59,6 mil milhões de escudos.

No primeiro trimestre deste ano, a soma continuou a crescer e o total dos depósitos de emigrantes ultrapassou a fasquia de 60 mil milhões de escudos em Fevereiro – posicionando-se, no final de Março, nos 60,2 mil milhões de escudos.

As remessas são um dos principais pilares da economia nacional, a par do turismo, reflectindo o peso da diáspora, estimada em cerca de 1,5 milhões de pessoas – cerca do triplo da população das ilhas.