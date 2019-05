Destaques da edição 913

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o final do ano lectivo: Entre a nostalgia de fim de ciclo e as incertezas do amanhã. Terminaram as aulas para os milhares de alunos que frequentaram no ano lectivo 2018/2019 o 12º ano do Ensino Secundário.

Para alguns, falta ainda fazer a Prova Geral Nacional (PGN). Para os que dispensaram, é tempo de últimos preparativos para a tão aguardada festa de finalista. O fim do liceu marca o fim de um ciclo. Marca também, de certa forma, o fim da adolescência. Sobre as expectativas, os medos e anseios quanto ao futuro ouvimos estudantes e pais.

Também neste número, um exclusivo com Mohammad Yunus, Nobel da Paz 2006: O fim da pobreza é um processo. Já toda a gente ouviu falar de Microcrédito. Mas sabe como este tipo de crédito começou e quais os pilares que o norteiam? Nesta entrevista, que é uma espécie de introdução ao pensamento de Mohammad Yunus, o “pai” do Microcrédito conta a estória desta inovação social por si delineada. De forma simples e directa, fala ainda do conceito de Negócio Social e de como se constroem estes processos de transformação social.

28 de Maio - Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, Testes HPV: Apostando na prevenção do cancro do colo do útero. Vários países têm vindo, nos últimos anos, a substituir, nos seus programas de detecção precoce de cancro do colo do útero, o teste Papanicolau por um outro mais avançado. Trata-se do chamado teste HPV e permite detectar infecções de alto risco pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV), que causa o cancro, antes que este apareça. Este teste de diagnóstico (não só precoce como) preventivo está também já disponível em Cabo Verde, mas ainda não é utilizado nos rastreios nacionais. Hugo Prazeres, investigador na área da Detecção Precoce do Cancro, explica em que consiste esse teste HPV e fala, em particular, do “Teste da Mulher” criado pela startup I&D da qual é co-fundador.

Plano Senegal Emergente: Transformar um país em duas décadas. Levar o Senegal “mais longe e mais alto”, tem sido a frase recorrente do Presidente da República Malick Sall, que no passado mês de Abril iniciou o seu segundo mandato como Chefe de Estado. Em 2014, foi lançada a primeira fase do Plano Senegal Emergente, que, para já, se traduziu em grandes obras como o novo aeroporto internacional, o comboio expresso regional e o início da construção do núcleo urbano de Diamniadio. De acordo com o FMI é possível o Senegal alcançar nos próximos anos taxas de crescimento do PIB acima dos 7,0%, tornando-se, assim, um hub regional em África, colocando em prática um conjunto de reformas estruturais necessárias para que alcance o estatuto de economia emergente. Se o plano for bem-sucedido, permitirá ao Senegal melhorar significativamente o nível de vida dos seus cidadãos e reduzir os níveis de pobreza.

Cabo-verdiana no Parlamento Europeu: Mónica Semedo quer uma Europa com oportunidades para todos. Mónica Semedo, filha de emigrantes cabo-verdianos no Luxemburgo, foi eleita domingo para o Parlamento Europeu. A jovem eurodeputada promete engajar-se para que todos na Europa tenham uma chance, “assim como eu a as minhas irmãs tivemos no Luxemburgo”. Jorge Carlos Fonseca e Ulisses Correia e Silva já felicitaram a antiga apresentadora da RTL.

V Social Media Summit: Prioridade para as redes sociais no marketing digital. Depois de no ano passado ter conseguido encher o Auditório Nacional Jorge Barbosa e realizado uma extensão em Mindelo, regressa nesta sexta-feira (31) o Social Media Summit Cabo Verde. Nesta sua V edição o mote original mantém-se: massificar as melhores práticas de marketing digital no uso das redes sociais.

No interior, a opinião de José Almada Dias, 161 anos da cidade capital de Cabo Verde; de João Chantre, A Educação Financeira; de José Martins, Morna – Veículo de comunicação da identidade cabo-verdiana; e de Manuel Brito-Semedo, Trafego na Cidade-Porto.