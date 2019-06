Destaques da edição 916

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca Dom Paulino Évora: O Bispo que não deu a outra face à ditadura. Foi um Bispo da linha dura. Conservador.

Teve o ponto alto do seu patriarcado com a única visita que um Papa fez a Cabo Verde. Mas foi também um homem do seu tempo. Nómada entre Portugal e Angola antes de se fixar em Cabo Verde, o primeiro pontífice do país independente. Entrou em choque com o Partido Único e depois da abertura democrática, contribuiu para a nova Constituição cabo-verdiana.

Também neste número, a entrevista com o Presidente da Câmara do Paul:Não podemos ficar parados por causa do embargo. Os agricultores de Santo Antão convivem há quase quarenta anos com um embargo imposto aos seus produtos agrícolas como forma de evitar a propagação da praga dos mil pés. O edil paulense tem uma ideia inovadora que, na sua opinião, irá resolver dois dos mais prementes problemas da ilha: o embargo e o atraso dos transportes de e para Santo Antão. E essa solução passa pela conservação e transformação dos produtos agrícolas. “Criando um sistema de conversação e transformação poderemos matar dois coelhos de uma só cajadada. Ou seja, teríamos resolvido o problema do atraso dos transportes, mas também a questão das pragas que ainda subsistem”, garante António Aleixo.

Abate de cães na Praia: “Nós não somos uma associação de defesa de animais”, diz CMP. Não é de agora que surgem as denuncias sobre maus tratos a cães às organizações internacionais de defesa de direitos dos animais. Em Novembro do ano passado, Kelly O’Meara, a vice-presidente da Humane Society International, uma ONG dedicada à defesa dos animais, escreveu uma carta ao presidente da Câmara Municipal da Praia. “Tem havido muita publicidade negativa à forma como a sua cidade gere e abate cães de rua. Sabemos que o envenenamento, a electrocussão e o enforcamento são os métodos escolhidos para fazer a gestão e controlo destes animais na Praia”. António Lopes da Silva, vereador com o pelouro do ambiente na Câmara Municipal da Praia, diz que a recente polémica tem contornos políticos e cujo objectivo é "denegrir imagem do presidente da Câmara e dos funcionários".

Concessão de aeroportos. Olavo Correia: “Não podemos continuar com o modelo de gestão deixado pelo governo anterior”. Segundo o ministro das finanças, "quando falamos em aeroportos falamos claramente à exploração comercial. Os aeroportos hoje já não são apenas o local onde apanhamos um avião". Já o PAICV acusa o governo de querer retirar independência à Agência de Aviação Civil na definição de tarifas após a concessão dos serviços aeroportuários.

Jorge Carlos Fonseca em Bruxelas: “Nenhum país está imune a desigualdades sociais”. Presidente da República está a participar nas Jornadas Europeias de Desenvolvimento a convite de Jean Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia.

No desporto, I Jogos Africanos de Praia: Os pódios de Cabo Verde. País anfitrião conta neste momento com sete medalhas já conquistadas, das quais uma de ouro (futebol freestyle rotinas) duas de prata (andebol feminino e futebol freestyle batalha) e quatro de bronze (karaté feminino e por equipas, ténis pares femininos e pares misto, todas conquistadas na primeira metade deste evento continental).

No interior, a opinião de José Almada Dias, A Rota Atlântica da Macaronésia, dos negócios, turismo, cultura, desporto, etc.; e de Manuel Brito-Semedo, São Vicente, lugares de memória.