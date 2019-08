Destaques da edição 923

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o regresso da Cabo Verde Airlines aos voos internos, com uma conversa em exclusivo com José Madeira da empresa que vai assegurar as ligações dentro do arquipélago: Lease Fly quer mercado inter-ilhas.

Operação de feeding do hub do Sal começa no próximo dia 13 com o ATR que a Cabo Verde Airlines recebeu em wet lease da Lease Fly. Mas ontem a companhia aérea anunciou igualmente a ligação entre Praia e São Vicente. Ligações interilhas e também a Dakar estão nos planos da Lease Fly.

Também neste número, a entrevista com Carlos Vasconcelos, Presidente da Câmara São Lourenço dos Órgãos: Com menos recursos, conseguimos fazer mais. As festividades do Dia do Município e do santo padroeiro “Nhu São Lourenço” deram o mote a esta entrevista com o edil laurentino, Carlos Vasconcelos. O presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos fala dos constrangimentos do município e dos ganhos registados com a aposta na diversificação da economia num concelho iminentemente rural.

Datas já estão definidas: A rota das privatizações. Nos próximos sete meses o governo vai alienar a sua participação nas empresas farmacêuticas, na Electra, na Cabo Verde Airlines, na CV Handling e vai estabelecer acordos de concessão para as empresas que operam no sector portuário e de aeroportos. A informação está no último relatório do Fundo Monetário Internacional sobre o Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI), o programa de apoio técnico do FMI, assinado no passado mês de Julho.

Narcotráfico: Mais uma apreensão de cocaína em Cabo Verde. Um novo caso que comprova aquilo que os especialistas têm vindo a alertar há vários anos. O arquipélago é ponto estratégico para a passagem de droga que vem da América Latina, e este sábado foram apreendidos mais 2256,2 kg de cocaína no interior de uma embarcação proveniente do Brasil. Na sequência da operação, foram detidas cinco pessoas, que se encontram já em Prisão Preventiva.

César Martins Ferreira, representante da iibGroup Holding em Cabo Verde: “Existem contactos com a Caixa Geral de Depósitos” para a compra do BCA. Depois da apresentação pública do banco no passado dia 12 de Julho, o representante da international investment bank Holding (iibGroup) em Cabo Verde, César Martins Ferreira, explica o que levou esta instituição financeira com origem no Bahrein a investir em Cabo Verde. O banco e seus accionistas vão participar no Fundo de Infraestruturas anunciado durante o recente Cabo Verde Investment Forum, realizado no Sal, e é um dos interessados na compra do capital que a Caixa Geral de Depósitos detém no BCA.

Na cultura, Baía das Gatas em edição especial. O festival de música da Baía das Gatas cumpre este ano a sua 35ª edição. Três décadas e meia depois da sua fundação, o que resta do espírito dos primeiros anos? Fomos tentar saber junto de alguns dos seus fundadores.

No interior, a opinião de João Mendes, Breve leitura do novo Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais de Cabo Verde; e de Adriana Carvalho, Histórias da educação na literatura.