Destaques da Edição 931

Nesta Edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrada em vigor da Lei do Álcool, que acontece a 5 de Outubro.

O diploma, elaborado no âmbito da campanha “Menos álcool, Mais vida”, promovida pela Presidência da Républica, foi debatido e socializado ao longo dos últimos seis meses por diferentes entidades responsáveis pela sua implementação, seguimento e fiscalização.

A poucos dias da sua aplicação, persistem porém pontas soltas, regulamentação em falta, dúvidas e contradições que é preciso esclarecer, inclusive entre os fiscalizadores da Lei. Nada que impossibilite a sua entrada em vigor, garantem os seus promotores, sendo que a lei pode ser aperfeiçoada depois. Contudo, advinham-se já algumas confusões, pois se a importância de Lei é relativamente consensual, há questões específicas, “delicadas”, que ninguém parece entender ao certo… O Expresso das Ilhas falou com vários desses promotores e agentes fiscalizadores da Lei, sobre os preparativos da preparação da lei e alguns pontos da mesma, e ouviu também agentes económicos e cidadãos. Quem se mostra particularmente preocupada com “interpretações erróneas” da Lei, é a Câmara de Comércio do Sotavento fez chegar às entidades responsáveis um posicionamento para esclarecimento de diversos pontos, “de modo a evitar problemas aos agentes económicos”.

Também neste número, entrevista ao Professor universitário, consultor, ministro em vários governos portugueses, Paulo Portas, que esteve em esteve em Cabo Verde e conversou com o Expresso das Ilhas. A actualidade internacional e os desafios que se colocam ao mundo são os pratos fortes desta conversa, na qual salientou que “A Europa tem um crescimento medíocre” e “precisa de uma política para África”.

"China está disposta a compartilhar as suas experiências bem-sucedidas com país como Cabo Verde". Quem o diz é o embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong. O 70º aniversário da fundação da República Popular da China deu o mote a esta entrevista com o embaixador da China em Cabo Verde. Du Xiaocong fala do longo processo que transformou um país pobre e semifeudal na segunda maior economia do mundo e dos 43 anos de relações diplomáticas e da cooperação entre os dois países em vários domínios.

“Discussão da Lei da Paridade prevista ainda para Outubro” Começa no dia 9 de Outubro a 1ª Sessão Plenária da Assembleia Nacional, dando início ao novo ano parlamentar que arranca sob o signo da reforma do Parlamento. Em conversa com o Expresso das Ilhas os líderes das bancadas do MpD e do PAICV fazem o balanço do primeiro ano de funcionamento do novo modelo da Assembleia Nacional e perspectivam o novo ano parlamentar que inicia na próxima semana, sem a discussão do Projecto de Lei da Paridade na agenda. A intenção de cumprir o prometido e discutir a Lei ainda este mês é entretanto avançada pelo líder da bancada do MpD.

“Embaixadora do “Next Einstein Fórum” defende papel da Ciência no desenvolvimento do país”. Sara Baptista, Embaixadora do “Next Einstein Fórum” para Cabo Verde - 2017-2019, defende que é através da ciência que se consegue qualquer conhecimento que pode ser usado para a utilidade da população e desenvolvimento do país, quer em termos de saúde, introdução da Indústria, assim como em termos de geração de dinheiro. Esta responsável fez esta consideração no âmbito da segunda edição, no arquipélago, do “Next Einstein Fórum (NEF) – África Science Week” (ASW}. As actividades, que arrancaram a 23 de Setembro, terminam a 8 de Outubro.

Na Cultura, “Batuku na Boka Mundu”. Um género musical cabo-verdiano que já anda na boca do mundo. Género esse que é mais forte na ilha de Santiago. Na ilha do Maio, nos últimos tempos têm surgido alguns grupos do batuco com muita força e dinâmica. E com Madonna o batuku tem pisado os palcos do mundo.