Destaques da edição 943

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Dom Arlindo Furtado: O respeito pela vida é a mensagem fundamental do Natal.

Num mundo marcado pela globalização e pelo materialismo, o Cardeal Dom Arlindo, Bispo de Santiago, vem-nos lembrar nas vésperas do Natal que o nosso Deus não é o Deus material e que o respeito pela vida, a sua promoção e preservação é a mensagem fundamental do Natal.

Também neste número, o Brexit: Cabo-verdianos no Reino Unido entre a apreensão e o desalento. Saída da União Europeia deixa cabo-verdianos residentes no Reino Unido com dúvidas quanto ao futuro.

Saúde: Farmácias entram no mercado da distribuição de medicamentos. A maioria das farmácias cabo-verdianas juntou-se e criou a SODIFAR – Sociedade Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, concorrente directo da EMPROFAC. A entidade reguladora já licenciou a nova empresa, que deve começar a funcionar na primeira metade de 2020.

São Vicente: Os avanços e os desafios que a ilha tem pela frente. São Vicente está num momento de dinâmica económica, com projectos a começar, outros quase a arrancar, mas, como avisa a vereadora Lídia Lima, é preciso saber aproveitar bem o que está para vir. A ilha debate-se actualmente com vários desafios sociais e apesar do caminho não estar ainda numa rota de não retorno é necessário actuar já para resolver esses problemas.

Sal: O Eterno Pai Natal. Há 18 anos que o actor salense, Victor Silva incorpora o Bom Velhinho durante a quadra festiva, fazendo a alegria dos mais pequenos e, não só. De 01 a 25 de Dezembro, o eterno Pai Natal está de serviço nas ruas, nos bairros, nas escolas, jardins-de-infância, praças, lares de idosos e hospitais do Sal, como contador de estórias, tirando fotos e distribuindo presentes acompanhados do famoso Ho Ho Ho. Já na Praia, o comércio cresceu este natal.

Na secção mundo: O fim do franco CFA. Emanuel Macron e Alassane Ouattara anunciaram, este sábado, o fim do franco CFA. A moeda vai ser substituída pelo Eco e a reserva que as antigas colónia francesas da África Ocidental eram obrigadas a manter em Paris, será suprimida.

No interior, a opinião de José Maria Rosário, RTC refém de um misterioso plano estratégico; de Dina Salústio, O futuro de África para lá da ajuda; e de Carlos Martins, Morna, amor e morte.

Ainda com esta edição o 5º, e último, volume da colecção Morna: Nova morna.