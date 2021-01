Destaques da edição 999

A manchete da edição desta semana é dedicada ao Hospital Agostinho Neto e aos investimentos em curso nesta estrutura de saúde.

A covid-19 voltou todas as atenções para si e colocou as estruturas hospitalares a funcionar a dois ritmos. Mas há vários investimentos e novos serviços que estão a ser implementados em outras “áreas” da saúde. Estão previstas, por exemplo, quatro inaugurações no Hospital Agostinho Neto e várias mudanças que na oferta desta estrutura hospitalar que estão em curso. Imadoeno Cabral, PCA do HAN, fala dos desafios da covid, mas também, essencialmente, destas apostas e mudanças do maior hospital de Cabo Verde.

Na entrevista desta semana, José Maria Neves fala sobre o Dia dos Heróis Nacionais e a trajectória do PAICV e do país.

Todas as nações têm os seus mitos, heróis e narrativas dominantes. Em jeito de comemoração do Dia dos Heróis Nacionais, foi esse o ponto de partida para uma conversa com José Maria Neves, ex-Primeiro-ministro de Cabo Verde, que enquanto presidente do PAICV levou o partido fundado pelos combatentes da Independência para a política democrática do século XXI. Heróis ainda são necessários e serão, agora, aqueles que forem capazes de libertar Cabo Verde da dependência da ajuda pública ao desenvolvimento.

O Expresso das Ilhas esteve à conversa com Rui Tavares que foi um dos oradores numa das conferências que marcaram esta que é a última edição da Semana da República.

Historiador, professor universitário, escritor, antigo eurodeputado, fundador do LIVRE, Rui Tavares participou na Semana da Presidência, como orador, e falou com o Expresso das Ilhas, numa conversa, sem medo das palavras, que foi da História, como seria lógico, à filosofia, passando pela democracia, os populismos e os fascismos.

Tudo aponta que agora é definitivo. O Acordo de Comércio Livre vai mesmo avançar e o Expresso das Ilhas aborda, na edição desta semana, os obstáculos e oportunidades do ambicioso processo de integração africana no mês em que a ZCLCA saiu do papel.

Ainda a polémica da nomeação do cônsul honorário de Cabo Verde na Florida, EUA.

A mediatização da polémica à volta da escolha do cônsul honorário de Cabo Verde na Florida e a posterior demissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros é um fenómeno essencialmente nacional e com poucas repercussões na esfera internacional, diz o embaixador de Cabo Verde em Portugal. Para Eurico Monteiro, o tema só está a ser tão controverso por causa do momento pré-eleitoral que se vive no arquipélago.

Destaque, igualmente, para Raul Varela que faleceu na manhã desta terça-feira, na Praia, aos 96 anos, vítima de doença prolongada. Raul Varela, antigo Juiz Conselheiro e primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi também o primeiro embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América e o México.

A ler, também, a opinião de Jorge de Barros com ‘O Voto Evangélico’.