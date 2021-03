Destaques da edição 1009

Na véspera do início da campanha eleitoral, o Expresso das Ilhas dá destaque às legislativas de 18 de Abril com entrevistas aos líderes do MpD e do PAICV.

Neste frente-a-frente, Ulisses Correia e Silva, Presidente do Movimento para a Democracia diz que “o pós-pandemia representa uma grande oportunidade para Cabo Verde”, enquanto Janira Hopffer Almada, Presidente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde afirma que “queremos um país com mais inclusão e com oportunidades partilhadas por todos”.

Nesta quaresma, Dom Arlindo Furtado também conversou com o Expresso das Ilhas: “A vida da Igreja em Cabo Verde depende sobretudo da presença e da acção das mulheres”. Na semana em que se celebra a Páscoa, o Bispo de Santiago Cardeal Dom Arlindo Furtado apelou aos fiéis para não se deixarem dominar pelo peso das próprias falhas, erros e pecados, pois a experiência da pandemia fez-nos tomar consciência das nossas limitações. “Portanto, ninguém é autossuficiente. Jesus ajuda-nos a ser mais humildes uns com os outros, a ser mais realistas e a ser mais abertos em relação aos outros para que o barco em que todos nós estamos não se afunde”, alertou o Cardeal.

Ainda neste número, a Perturbações do Espectro do Autismo (PEA): A vida num mundo diferente, ainda ignorado. Não é uma fatalidade. É um ‘mundo’ diferente, uma condição inata e vitalícia que influencia comunicação, comportamento e interacção. As Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) são ainda incompreendidas e, talvez por isso, muito estigmatizadas. É preciso sensibilizar a sociedade para esta condição. Mas, mais do que ‘sensibilidade’, são fundamentais as oportunidades e a garantia de que os direitos das pessoas com PEA são respeitados. Políticas públicas adequadas precisam-se, em todas as frentes e fases, do diagnóstico ao emprego, e isso sim, é inclusão.

Agro-ecologia: Uma questão de saúde para além da economia. A agro-ecologia é o estudo da agricultura baseada na análise dos ecossistemas agrícolas, abordando os processos agrícolas de maneira ampla. Não apenas visa maximizar a produção, como também optimizar o agro-ecossistema total, incluindo as componentes sócio-culturais, económicas, técnicas e ecológicas. Em Cabo Verde, embora ainda seja um conceito relativamente novo, esta forma de produção vem ganhando cada vez mais força.

Na cultura, Recordamos Orlando Pantera no vigésimo aniversário da morte do músico. O professor Tó Tavares é dos poucos que conheceram mais de perto Orlando Pantera, o músico falecido em Março de 2001, há 20 anos, e que ficaria para a posteridade como ícone do movimento de reelaboração do batuku, trazendo-o para o contexto da música contemporânea, autoral e urbana. Tó Tavares recorda aqui os anos em que partilharam o mesmo tecto e leccionaram na Escola Pentagrama pela qual passaram nomes sonantes da cena artística cabo-verdiana como Sandra Horta, Sara Alhinho, Djodje e Mayra Andrade.

No interior, a opinião de Victor Fidalgo com ‘Na economia cabo-verdiana, a alternativa ao turismo é o turismo’ e de Silvino de Oliveira Lima com ‘Buraco a tapar na construção do país’.