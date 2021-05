Edição 1017

O Dia Internacional das Crianças Desaparecidas assinalou-se ontem e, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, recordamos o desaparecimento de Nina e Filú.

Estas duas crianças que na altura tinham 9 e 11 anos desapareceram na cidade da Praia sem deixar rasto a 3 de Fevereiro de 2018. A família destes dois menores não desiste de os encontrar. Na família as marcas psicológicas são grandes e, nesta reportagem, desabafam que nem a Polícia nem qualquer outra autoridade nacional têm falado com eles sobre o caso.

“Ainda dói como se fosse hoje”, lembra a avó de Nina e Filú.

Também em destaque a entrevista com Rui Figueiredo Soares. O Dia de África, que se comemora a 25 de Maio, foi a motivação para esta conversa com Rui Figueiredo Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros recentemente empossado e que acumula a pasta com a da Integração Regional. As relações políticas e comerciais de Cabo Verde com África, com a Europa e o resto do mundo e a situação política no continente são alguns dos temas desta entrevista.

Esta semana trazemos-lhe ainda uma reportagem junto do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM) quando se assinalam seis anos desde o naufrágio do Navio Vicente. Desde o fatídico dia 8 de Janeiro de 2015, vários passos foram dados para incrementar a segurança marítima em Cabo Verde e um deles foi a implementação deste Instituto. m conversa com o Expresso das Ilhas, Mário Margarito Gomes, Presidente do Conselho Directivo do IPIAAM fala do trabalho desta entidade e de outras relacionadas com a problemática em questão. Promover uma cultura de segurança, formando e trabalhando o mindset dos profissionais, é o principal desafio, e o foco sempre a prevenção. De 2015 para cá, muito mudou, pois, e insiste-se nesse trabalho contínuo para que acidentes não voltem a repetir-se.

Outra entrevista em destaque nesta edição. Desta vez com Osvaldo Borges, presidente do conselho de administração do Instituto Nacional de Estatística.

De 16 a 30 de Junho terá lugar, em todo o território nacional o V Recenseamento Geral da População, uma megaoperação que irá pôr no terreno 1.625 agentes e cujo objetivo é recensear e caracterizar toda a população cabo-verdiana e estrangeira que se encontra a viver ou em visita em Cabo Verde no momento da recolha dos dados. Para o presidente do INE e Coordenador Nacional do recenseamento os resultados deste inquérito têm uma importância incomensurável, pois permitem facilitar o diálogo entre as autoridades a nível central e local, assim como entre o Governo e os parceiros de desenvolvimento, sobretudo na formulação, seguimento e avaliação de políticas e estratégias públicas.

Destaque ainda para o trabalho sobre a economia digital em Cabo Verde. “Hub digital”, “porta de entrada para a África Ocidental”, “CyberIsland” e “Smart Cities”, são conceitos debatidos e trabalhados há algum tempo em Cabo Verde. Nos últimos anos, o arquipélago tem vindo a desenvolver o sector das TIC com o objetivo de criar crescimento económico, aumentar as oportunidades e melhorar a prestação de serviços de qualidade. O Plano Estratégico de Cabo Verde para o Desenvolvimento Sustentável tem na Economia Digital uma das prioridades e é considerada uma área essencial para o desenvolvimento do país. Mas a realidade, segundo os empresários do ramo tecnológico, está ainda longe da teoria.

Na opinião destaque para os artigos de Mário Silva com a segunda parte de ‘O regime de partido único segundo José Tomaz Veiga’; de Adalberto Silva ‘Betú’ com ‘25 anos do hino “Cântico da Liberdade”’; de Paulo Monteiro Jr. com 'Cabo Verde na crise e o constrangimento do défice orçamental' e de Eneida Morais com ‘Continuidade no caminho seguro; novos horizontes a conquistar’