Edição 1080

Esta semana a manchete do Expresso das Ilhas é feita com as zonas balneares e os perigos que o mar cabo-verdiano representa.

Num fim de semana em que morreram quatro pessoas nos mares de Santiago e do Sal fomos falar com os salva-vidas que diariamente garantem a segurança das praias da capital.

Entre Julho e Agosto, a cidade da Praia registou várias mortes no mar, exigindo uma vigilância redobrada por parte dos nadadores-salvadores, que querem melhores condições de trabalho. Por outro lado, pedem aos banhistas que sigam as orientações dos salva-vidas e que sejam responsáveis no tempo em que estiverem nas praias para evitar que tragédias aconteçam.

Falamos também de dois dos mais bonitos e procurados locais desta que é a maior ilha do país: Águas Belas em Santa Catarina e Cuba, no concelho do Tarrafal.

A piscina natural de Cuba, na Ribeira da Prata, no concelho de Tarrafal de Santiago é provavelmente uma das mais espectaculares de Cabo Verde. De água transparente e sempre a renovar, a piscina natural tem um cenário singular e ganhou visibilidade durante a pandemia quando se tornou o sítio para fugir do stress citadino e para fazer fotografias. As imagens do local tornaram-se virais nas redes sociais e chamou a atenção pela tamanha beleza da paisagem e tranquilidade. Águas Belas é uma praia escondida no litoral de Santa Catarina de Santiago. Esta praia possui uma enorme gruta que impressiona pela sua beleza. Fica localizada entre Rincão e Ribeira da Barca. O Expresso das Ilhas foi conhecer de perto essas pérolas da ilha de Santiago.

Na entrevista falamos com Carlos Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos.

Decorrem desde o início do mês de Julho no concelho de São Lourenço dos Órgãos várias actividades para assinalar as festividades de Nhu San Lorensu e do 17º aniversário da criação do município que culminou esta terça-feira com a tradicional sessão solene comemorativa na sala de conferências do Liceu Luciano Garcia. As duas efemérides deram o mote à entrevista ao edil laurentino que fala do impacto da seca prolongada neste município no interior da ilha de santiago que vive quase exclusivamente da agricultura e pecuária e que se agravou com a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia.

Falamos também de Justiça. O advogado Amadeu Oliveira começa a ser julgado no próximo dia 29. A data foi marcada pelo Tribunal da Relação do Barlavento, mas a defesa fez um pedido de remarcação, tendo em conta factores que entende poderem “fragilizar grandemente” a situação de defesa do arguido.

Também em destaque, na Economia, está o Relatório e Contas da CVTelecom. Palavras duras dirigidas à ARME no último relatório e contas de 2021 da empresa de comunicações. CVT diz que o regulador é um travão à inovação, mas esta não é a única queixa referida no documento. A incapacidade do regulador em acabar com os prestadores ilegais de serviços de televisão é igualmente sublinhada pela operadora. Sobre a evolução dos negócios, a empresa aumentou o número de clientes de Internet fixa, expandiu a rede de fibra óptica e viu as vendas crescer, apesar da pandemia.

Na Saúde damos destaque ao projecto que a Fundação Humana tem para criar uma unidade de Cuidados Paliativos. Entretanto, até que o Centro se torne numa realidade, a Fundação vem apostando cada vez mais em acções beneficentes ligadas à área da saúde, doando, por exemplo, máquinas às instituições, e recebendo e acompanhando, em Portugal, doentes evacuados.

Na Cultura destacamos o regresso do Festival da Baía das Gatas, em São Vicente. Sexta, sábado e domingo, o areal da Baía das Gatas volta a receber o mais icónico festival de música do país.