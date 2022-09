Edição 1087

A edição desta semana do Expresso das Ilhas faz manchete com a entrevista ao presidente da Câmara Municipal de São Miguel.

“São Miguel já é um município de destino”, diz o autarca deste município na entrevista.

São Miguel é hoje um município mais competitivo, mais atractivo com melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem, trabalham e visitam este concelho no interior de Santiago. Isto é inegável, diz Herménio Fernandes em entrevista/balanço do 25º aniversário da criação do município. “Nós registamos ganhos em todas as áreas, com destaque para a infraestruturação do município, mas também no domínio do desenvolvimento económico local e no reforço da coesão social e territorial”, considera o edil micaelense.

Também em destaque na primeira página está a entrevista com o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Turismo de Cabo Verde.

Esta terça-feira assinalou-se o Dia Mundial do Turismo, sob o lema: “Rethinking Tourism – Repensando o Turismo”. A Organização Mundial do Turismo (OMT) centrou as comemorações em Bali, na Indonésia, um destino na vanguarda da reinvenção do turismo como pilar do desenvolvimento sustentável, com o objectivo de colocar as pessoas no centro das principais discussões. “Para onde vai o turismo? Onde queremos ir? E como chegamos lá?”. Em Cabo Verde, a ilha do Maio foi escolhida para palco das actividades. Da cidade de Porto Inglês o presidente do Instituto do Turismo, Humberto Lélis, falou com o Expresso das Ilhas sobre o presente e o futuro do sector no arquipélago.

Na primeira página do Expresso das ilhas falamos também sobre a abertura da primeira universidade sénior em Cabo Verde.

A terceira idade não é, nem deve ser o fim de uma vida “activa” ao nível social ou de realização pessoal. Para alterar a imagem negativa atribuída a velhice e “dar mais vida à vida” surgiu a Uni-Sénior, que foi lançada no início do ano. Em conversa com o Expresso das ilhas, a Presidente da Uni-Sénior, Crispina Gomes fala desta iniciativa que, no seu curto tempo de actividade, tem colhido boa adesão e das muitas propostas para o futuro.

E, falando de ensino, fomos até Santo Antão onde foi criado o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias que faz parte da Universidade Técnica do Atlântico. Quarenta bolsas de estudo disponíveis para estudantes da unidade orgânica da UTA em Santo Antão. Expectativas positivas, com apelos a medidas que permitam criar emprego. Aulas começam a 17 de Outubro.

Na Cultura falamos sobre uma tradição já quase desaparecida: o jogo do pião. Uma crónica escrita por Manuel Brito-Semedo.

Na opinião trazemos-lhe os artigos de José da Graça com ‘A guerra da Ucrânia e o tabuleiro mundial geopolítico’, de Olavo Freire com ‘O “pai da constituição” arrasou ou acabou por se estatelar ao comprido’ e de Frutuoso Carvalho com ‘Para uma boa leitura de um romance ou de um poema’