Edição 1089

Esta semana fazemos manchete com o Orçamento do Estado para 2023.

O Orçamento de Estado para o próximo ano (OE2023) terá cerca de 77 milhões de contos para, diz o executivo, proteger as pessoas e as empresas, relançar a economia e preparar o país para o futuro de maior resiliência e sustentabilidade. PAICV considera que é um OE pouco solidário. A UCID refere que o OE não satisfaz.

Dois economistas, Paulo Monteiro Jr. e António Baptista, em conversa com o Expresso das Ilhas analisam o Orçamento do Estado para 2023.

Para Paulo Monteiro Jr. o futuro é "cheio de dúvidas". Uma guerra que não se sabe quando acaba, uma pandemia que ainda não acabou e uma crise que ninguém pode dizer como vai acabar têm virado do avesso as economias mundiais e a cabo-verdiana não é excepção. O (possível) futuro económico, o (provável) impacto em Cabo Verde e as (incertas) expectativas para o curto/médio prazo, nesta entrevista com o economista e mestre em econometria Paulo Monteiro Júnior.

Também António Baptista faz previsões pouco optimistas para o futuro próximo de Cabo Verde. 2023 será um mais difícil do que este ano, defende este economista para quem as incertezas provocadas pela guerra na Europa vão ter um impacto profundo na economia nacional.

Nesta edição falamos também sobre Saúde Mental. Celebrou-se, na passada segunda-feira, 10, o dia Mundial da Saúde Mental. A efeméride foi pretexto para uma conversa com a psicóloga Belmira Miranda sobre vários temas relacionados com o bem-estar psicológico, questão que vai muito além da ausência de patologias. Em destaque, a importância da Saúde Emocional, vertente fundamental da saúde mental que deve ser cuidada desde a infância. Afinal, “somos seres emocionais”, lembra. A adolescência teve também um olhar especial nesta entrevista, em que se fala dos espaços de atenção integrada que estão a ser abertos por todo o país e que visam agir hoje para ter cidadãos mais felizes e saudáveis amanhã.

E já que falamos de saúde trazemos-lhe informações sobre uma doença pouco conhecida: a Síndrome do Ovário Poliquístico. Uma doença que afecta a regulação hormonal do corpo feminino, é mais comum do que pode parecer e poderá influenciar a fertilidade.

Na política retomamos o 30º aniversário da Constituição da República. Esta terça-feira, na Assembleia Nacional, realizou-se uma sessão solene para assinalar a data e, se por um lado, o Presidente da República defendeu profundas mudanças, por outro o Primeiro-ministro entende que a revisão não é urgente.

Na economia damos destaque à entrevista com Sérgio Pimenta, vice-presidente para África da Sociedade Financeira Internacional, um organismo do Banco Mundial.

Cabo Verde e a Sociedade Financeira Internacional assinaram um programa de investimentos no valor de 50 milhões de dólares a serem canalizados para os sectores do turismo e da conectividade interna. No entanto, há “outros sectores que nós também queremos apoiar, mas que não estão incluídos nesta quantia porque ainda não temos projectos definidos de maneira concreta”, diz Sérgio Pimenta em conversa com o Expresso das Ilhas.

A ler, ainda, o texto de opinião de Olavo Freire: 'Em maré de azar o "pai da Constituição" volta a tropeçar'