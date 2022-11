Edição 1094

A polémica em torno do Orçamento municipal da Câmara da Praia faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Presidente da Câmara Municipal da Praia quer aprovar sozinho o Orçamento Municipal, não o apresentando aos vereadores que compõem a Câmara Municipal. Presidente da Associação Nacional de Municípios e dois juristas analisam a situação e dizem que esta é inédita em Cabo Verde e que juridicamente tal não é permitido.

Também em destaque está a Cabo Verde Ocean Week.

Nas vésperas da Ocean Week, damos voz a intervenientes da economia marítima, percebemos o ponto em que estamos e o que se segue (ou deve seguir) no aproveitamento daquilo que o oceano tem para nos oferecer.

Ainda dentro deste tema falamos com Giliardo Nascimento, o Director Nacional de Política do Mar que coordena a Cabo Verde Ocean Week. Na quinta edição, o evento procura reinventar-se.

Outro tema com chamada à primeira página esta semana é a participação de Cabo Verde na Web Summit que decorreu em Lisboa.

Mais de 160 países, mais de 1.000 conferencistas, mais de 2.300 startups (10 delas cabo-verdianas), mais de 1.000 investidores, mais de 2.000 jornalistas, mais de 71.000 participantes. Estes são alguns dos números do Web Summit de 2022, que decorreu no início deste mês em Lisboa. Cabo Verde – terceira presença –, foi o único país africano presente com um stand de país: o E528, no Pavilhão 5 e o Expresso das Ilhas foi ouvir a experiência dos empreendedores nacionais.

Benfeito Mosso Ramos tomou posse como o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Há cerca de dois anos que Benfeito Mosso Ramos vinha desempenhando o cargo de Presidente Interino do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), na sequência da jubilação da anterior presidente, Maria de Fátima Coronel. Este mês o quadro de juízes do Supremo foi finalmente preenchido e Mosso Ramos empossado Presidente, para um mandato em que se pretende descongestionar a instância, dando prioridade aos processos mais antigos.

Nesta edição falamos também sobre os resíduos electrónicos em Cabo Verde.

O lixo electrónico ganha destaque a cada dia como um problema da sociedade moderna, reflexo das inovações desenvolvidas nas últimas décadas, que estimulam o consumo e tornam a tecnologia obsoleta em pouco tempo. O Expresso das Ilhas foi apurar como é feito a gestão dos resíduos electrónicos na Cidade da Praia e conhecer junto das ONG ́s ligadas ao ambiente e a actual situação do país face aos resíduos electrónicos.

Por último destacamos o castigo aplicado pela Organização Nacional Anti-Doping a quatro atletas do clube Seven Stars.

A ONAD-CV suspendeu, por quatro anos, quatro atletas de andebol feminino do Seven Stars, por recusa ao controlo antidoping. O presidente do Seven Stars, Francisco Livramento, garante que não houve dopagem e que se trata de um caso de perseguição, razão pela qual o clube já se encontra a trabalhar no recurso a ser enviado, quer ao WADA Foundation Board, quer ao Tribunal da Comarca da Praia.

A ler, ainda, o artigo de opinião 'Sobre a guerra na ucrânia e o anúncio russo de abandonar Kherson. que leituras possíveis?'