Edição 1107

Manchete principal na edição desta semana para a entrevista com Eunice Silva, ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação.

O PRRA tem sido a bandeira do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) desde a legislatura passada e é também o ponto de partida para uma conversa com a responsável da tutela, em que se faz um ponto de situação do sector. As prioridades, a importância do “desencravamento” de localidades, bem como défice habitacional, o realojamento dos moradores nas barracas das ilhas turísticas e a criação do Fundo Nacional da Habitação são outros temas abordados. E, num momento em que o sector da construção civil enfrenta os efeitos do aumento de preços, Eunice Silva reafirma o compromisso do governo para mitigar este efeito nas obras públicas em curso.

Destaque igualmente para o regresso dos desfiles de Carnaval após dois anos de paragem por causa da pandemia de COVID-19.

Com o surgimento da covid-19 ninguém imaginou que essa doença chegaria ao nosso país e muito menos que ficaríamos dois anos sem brincar o Carnaval. No ano de 2020, brincamos o Carnaval no mês de Fevereiro e a covid-19 chegou ao nosso país no mês de Março. Este ano, é o ano do regresso do Carnaval onde os grupos prometem grandes desfiles na Avenida Cidade de Lisboa, na Cidade da Praia.

Já no Mindelo há preços altos, materiais em falta e problemas com estaleiros. As dores do Carnaval mindelense, em ano de retoma, não impedem que a festa regresse às ruas da cidade, com a novidade dos desfiles na noite de terça-feira.

Na primeira página do Expresso das Ilhas desta semana falamos também de do Turismo de Cruzeiros em Cabo Verde.

A procura turística por Cabo Verde continua a recuperar e entre os regressos estão os cruzeiros. O movimento de turistas que chega nos navios disparou em 2022, no entanto, segundo o presidente da Associação de Turismo de Santiago, esta subida teve um impacto residual na economia local.

Ainda na economia abordamos o sector da construção civil.

A escalada de preços está a contagiar toda a economia e está a impulsionar a subida dos preços no sector da construção civil. Donos de lojas de materiais de construção e empreiteiros assumem que se não subirem um pouco mais os preços, perdem dinheiro. Por outro lado, aqueles que começaram as suas obras antes da inflação não têm previsão de quando as terminar, já que o custo duplicou.

Fechamos esta edição com o obituário de Daniel Neves, conhecido cirurgião cabo-verdiano residente em Dakar, que faleceu este domingo, aos 86 anos, na capital senegalesa.

Ainda a ler os textos de opinião de Lígia Fonseca com ‘Dress Code’, de Dulce Lush com ‘21 de fevereiro - Dia de desenredo’, de Irlando Ferreira com ‘Carnaval de Mindelo’ e de Francisco Carapinha com ‘O novo amigo’.