Edição 1175

A problemática das alterações climáticas nos SIDS faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Jorge Moreira da Silva, sub-secretário geral da ONU e Director Executivo da United Nations Office for Project Services (UNOPS na sigla em inglês) esteve presente na mais recente cimeira dos SIDS que decorreu em Antígua e Barbuda. Em entrevista ao Expresso das Ilhas apela a uma maior cooperação da comunidade internacional com os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento e defende que é preciso “mobilizar mais financiamento para os SIDS”.

Assinala-se hoje o dia Mundial do Ambiente, efeméride que tem ganhado destaque à medida que os impactos anunciados das Mudanças Climáticas se tornam cada vez mais fortes. A efeméride, cujo lema, este ano, se centra na restauração da terra e luta contra desertificação, deu o mote para uma conversa com a coordenadora da ONU, em que se fala do trabalho das agências da organização, no âmbito do ambiente. Incontornável, pela condição arquipelágica do país, a recém aprovada Agenda de Antígua e Barbuda para os SIDS (ABAS) foi também um dos temas abordados. Uma agenda que Patrícia Portela de Souza avalia positivamente, e que considera ser “reflexo das demandas dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento”.

Também em destaque está a reportagem sobre a Prevenção Rodoviária em Cabo Verde.

Entre 2022 e 2023, Cabo Verde registou uma notável redução de 6,43% no número de mortes nas estradas, de acordo com dados fornecidos pela Direção-Geral dos Transportes Rodoviários (DGTR). No entanto, os utentes das vias apontam que o transporte de carga continua a representar um desafio para a segurança.

Na capa desta semana falamos também sobre a participação de Cabo Verde na Cimeira Coreia do Sul – África.

O Presidente da República, José Maria Neves, apontou a Correia do Sul como um exemplo inspirador de desenvolvimento e espera que a Cimeira, que decorre de 4 a 5 de Junho, na capital sul-coreana, marque o início de uma nova era de colaboração entre a África e aquele país.

Na economia damos destaque ao mais recente Relatório de Indicadores Económicos e Financeiros.

O documento publicado pelo Banco de Cabo Verde – e relativo a Maio – mostra que a dinâmica económica interna foi mais fraca, com pouca procura e o investimento a encolher. O consumo deve também permanecer regrado e há ainda um abrandamento do turismo.

Destaque ainda para o mais recente estudo sobre o suicídio em Cabo Verde.

A Directora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, informou que Cabo Verde regista uma média anual de 47 casos de suicídio, com tendência predominante entre adolescentes e jovens. A declaração foi feita esta segunda-feira, 03 de Junho, durante a abertura do ateliê de socialização da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio na cidade da Praia.

A terminar, o obituário de Alfredo ‘Dufega’ Machado. Figura incontornável da rua de Lisboa, no Mindelo, Alfredo Machado era frequentador assíduo dos seus cafés, sempre com um livro debaixo do braço e a discutir política.