Edição 1150

Nesta edição do Expresso das Ilhas fazemos manchete com a entrevista a Patrícia Portela de Souza, a Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde.

Cerca de meio ano depois de chegar a Cabo Verde, e após várias viagens pelas ilhas, a coordenadora da ONU não esconde o orgulho no legado e actual trabalho que a sua organização aqui tem desenvolvido. Patrícia Portela de Souza congratula-se, igualmente, com o compromisso de Cabo Verde para com o desenvolvimento sustentável, a sua vontade política e visão clara do caminho que quer seguir. Porém, há imensos desafios nesta senda, destacadamente a insuficiente disponibilidade de fundos a nível global. Nesta conversa com o Expresso das ilhas - e sob o tríptico do desenvolvimento económico, social e ambiental - as questões do financiamento, mas também o papel da ONU no conflituoso mundo actual, foram alguns dos temas abordados.

Também em destaque está a conclusão da COP28 que decorreu no Dubai.

O Expresso das Ilhas e a Rádio Morabeza estiveram no Dubai a acompanhar a edição deste ano da cimeira para o clima e destacamos a conversa com Mafalda Duarte, directora do Fundo Verde para o Clima quer que Acordo de Paris saia do papel e pede lideranças à altura das ambições.

Outro tema em destaque são os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Expresso das Ilhas falou com Jorge Carlos Fonseca, antigo Presidente da República, que destacou que algumas instituições em Cabo Verde têm realizado um trabalho positivo na defesa dos direitos humanos. Entretanto, ressalta que há necessidade de se ampliar, aprofundar e aprimorar esses esforços, alertando para os desafios globais que exigem uma resposta mais abrangente e efectiva.

Na primeira página realçamos a apresentação do Código de Procedimento Administrativo.

O Primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira, 11, que o primeiro Código de Procedimento Administrativo do país é transformacional, no sentido de uma Administração Pública com mais eficiência, maior celeridade, segurança jurídica, interoperabilidade relacional.

Na Economia damos destaque aos Pequenos Estados Insulares Africanos que exigem acesso a financiamento para combater alterações climáticas.

Cabo Verde, Comores, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Madagáscar, Maurícias, São Tomé e Príncipe, Seicheles e Zanzibar são os membros africanos dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), um grupo de nações insulares com uma população combinada de 4 milhões de habitantes extremamente vulneráveis aos impactos das alterações climáticas.

Na Cultura, falamos com Simão Rodrigues, o jornalista que se apaixonou pelo fascínio das lentes

Esteve patente nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Praia, de 1 a 8 de Dezembro, a primeira exposição de fotografias do jornalista Simão Rodrigues realizada em parceria com o seu irmão, Djú Rodrigues, que expôs em paralelo uma colecção de discos vinil antigos. Em entrevista ao Expresso das Ilhas Simão Rodrigues fala dos seus 35 anos de carreira, dos jornais em que já trabalhou e obviamente da génese das 45 fotografias que retratam o quotidiano das nossas ilhas.

A ler ainda os artigos de opinião ‘É preciso repensar a avaliação pedagógica nas escolas’ da autoria de António Moreira e ‘O percurso musical de Dany Mariano’ de Cesar Monteiro