Edição 1197

Manchete na edição desta semana para as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América.

Na hora do fecho deste artigo – pouco passa das 3h da manhã em Cabo Verde, ainda não há certezas sobre quem será o próximo inquilino na Casa Branca, nuns Estados-cada-vez-mais-desunidos-da-América. Segundo o modelo eleitoral do New York Times, a hipótese de vitória está mais inclinada para Donald Trump.

Também em destaque está a reportagem sobre o roubo de gado em Santiago.

O roubo de animais é considerado uma “praga” pelos criadores rurais, que enfrentam uma realidade angustiante porque dependente de cada cabeça de gado para o seu sustento. O cenário de insegurança e ameaça de ladrões tem afectado o quotidiano de quem vive da criação de animais, especialmente nas áreas mais afastadas onde o apoio é mínimo e a esperança quase inexistente.

Na capa desta edição também abordamos a abertura de mais um ano judicial.

Na tradicional Sessão Solene de Abertura do Ano Judicial, realizada esta terça-feira, os principais representantes da Justiça reafirmaram o seu compromisso com esta dimensão fundamental da sociedade e da democracia. Num sistema que procura modernização e aperfeiçoamento em meio de vários desafios crónicos, foram reconhecidos avanços significativos. Contudo, os discursos proferidos destacam também a necessidade de investimentos robustos; a urgência em tornar o sector mais ágil, bem como a ideia de que a Justiça é uma responsabilidade colectiva que deve ser acompanhada por uma “cultura de resultados”.

A questão do tráfico de drogas sintéticas em Cabo Verde é, também, tema em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas.

A recente detenção de um homem de 35 anos na posse de 72,33 grama de MDMA (ecstasy), em Tira-Chapéu, na Praia, volta a levantar a preocupação da circulação deste tipo de estupefacientes em Cabo Verde.

A destacar igualmente a edição deste ano da Ocean Week que decorre em São Vicente.

Na abertura da Ocean Week, Correia e Silva colocou oceano no centro do desenvolvimento nacional.

A ler, também, o artigo de opinião ‘Orçamento do Estado 2025: Um marco para a inclusão, crescimento e equidade em Cabo Verde’ da autoria de Luís Carlos Silva