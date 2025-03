Edição 1214

Março é o Mês da Mulher e, por isso, neste primeiro número de Março a manchete é feita com o perfil e entrevista a São Graça.

Os sonhos de Maria da Ressureição Graça ainda são os mesmos que tinha aos 15 anos, quando, jovenzita em Lisboa, aspirava ter uma empresa e contribuir para o desenvolvimento do seu país de ADN e coração: Cabo Verde. Décadas já se passaram, o mundo deu várias voltas ao Sol e foram mudando caras, regimes e modos de vida, mas o essencial desses desígnios mantém-se. Com um longo e rico percurso pessoal e profissional, é uma das “M’s” da EME Marketing & Eventos que co-fundou em 2002 junto com Maria Martins, empresa que abriu caminho e é hoje uma referência incontornável na área. EME de Maria, mas também de Mulher, a quem sempre tentou dar voz, em várias iniciativas e acções. Uma história de vida que se funde com o empreendedorismo cabo-verdiano no feminino, mostrando que todos os caminhos são possíveis.

Também em destaque está a polémica em torno do manual de Língua e Cultura Cabo-Verdiana que está a ser usado nas aulas do 10º ano de escolaridade.

Num artigo de opinião publicado no Santiago Magazine, Eleutério Afonso, Professor e co-criador do programa do 10º ano de língua cabo-verdiana, defende que a língua cabo-verdiana, o berdianu como o autor a designa, não está em processo de padronização, mas sim de didatização e tece críticas à forma como o processo de ensino da língua cabo-verdiana tem vindo a ser conduzido. Já o escritor e ensaísta José Luís Hopffer Almada fala em “aberração linguística”.

Na capa desta edição do Expresso das Ilhas damos igualmente destaque à reportagem sobre tratamentos de infertilidade em Cabo Verde.

Há cada vez mais mulheres com dificuldades para engravidar, enfrentando diagnósticos incertos, tratamentos caros e a necessidade de procurar soluções no exterior. A falta de tratamentos avançados no arquipélago e as barreiras culturais que dificultam a participação masculina nos exames agravam ainda mais a situação.

Destaque ainda para o desfile do Carnaval de São Vicente que se realizou ontem em São Vicente e para o dia de Cinza que hoje se assinala na Praia.

E se na terça-feira o dia foi de folia um pouco por todo o país, mas em especial em São Vicente, hoje é dia de Cinza na Praia e em toda a ilha de Santiago e enquanto o preço das verduras caiu, o do peixe seco disparou, tornando a preparação do prato tradicional de Cinzas um desafio para muitas famílias. Face aos altos custos, alguns ainda não decidiram se manterão a tradição, enquanto outros reclamam do peso no bolso.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Crescimento e Desenvolvimento: O caminho Cabo-Verdiano’ de Luís Carlos Silva; ‘Terras e metais raros’ de Amílcar Spencer Lopes; ‘Repensar a Educação Crioulo e Português: Pontes do Saber’ de Brito-Semedo e ‘Da Filosofia Antiga para a Medieval: a Patrística’, de Carlos Bellino Sacadura.