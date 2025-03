Edição 1215

No segundo número de Março continuamos a fazer manchete com mulheres que se distinguem na sociedade cabo-verdiana. Desta vez o destaque vai para o perfil/entrevista com Helena Semedo.

Gerada e nascida no Planalto Leste, Santo Antão, Helena Semedo não conhece amarras de género nem as limitações de nenhum horizonte. Economista de formação, foi membro fundador do Movimento para a Democracia (MpD), criado a 14 de Março de 1990, de cujo primeiro governo foi membro: a segunda mulher ministra de Cabo Verde. Do arquipélago e seu horizonte marítimo, partiu para o encravado Níger, onde iniciou a sua carreira na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Um percurso de mais de 20 anos, cerca de metade dos quais como Directora Geral-Adjunta, que lhe deu um olhar amplo sobre o mundo. E tudo o que fez – governação, projectos, liderança e forma de estar -, fê-lo em tom feminino, com a certeza da força diferente e transformadora da mulher.

Também em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas está a notícia sobre a existência de terras raras em Cabo Verde.

O arquipélago aparece sinalizado no mapa global de terras raras – carbonatito na ilha do Fogo – mas há jazidas em mais ilhas. São minérios vitais para a transição para energias limpas e usadas em indústrias e produtos como smartphones, televisores ou turbinas eólicas. A China domina mercado de metais usados em diversos produtos, incluindo os considerados cruciais para a segurança nacional dos países.

Com a entrevista Eleutério Afonso, doutorando em Linguística pela Universidade de Santiago de Compostela e co-autor do programa de Língua e Cultura Cabo-verdiana, retomamos o tema do ensino da língua cabo-verdiana nas escolas nacionais a partir do 10º ano.

Nesta entrevista ao Expresso das Ilhas, Eleutério Afonso aborda a questão da padronização da língua cabo-verdiana e explica do que se fala quando se faz referência à sua didactização.

Destaque, igualmente, para o 10º aniversário do CERMI.

O Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, afirmou que o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) tem desempenhado um papel determinante na qualificação da mão de obra cabo-verdiana, na transformação do perfil da empregabilidade e na atracção de investimentos para o país.

Mas há mais para ler nesta edição do Expresso das Ilhas.

Nos últimos anos, um número crescente de cabo-verdianos tem emigrado para Portugal em busca de melhores condições de vida. No entanto, muitos enfrentam dificuldades inesperadas, desde o alto custo de vida até à exploração laboral e à incerteza de estar em situação irregular.

Nesta edição há ainda a destacar o suplemento sobre a transição política e como ela era vista na imprensa da época.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Há um novo mundo do outro lado do oceano’ escrito por Paulo Veiga; ‘19 de fevereiro de 1990: a estória do PAICV e a tentativa de apropriação da democracia’ da autoria de Jacinto Santos e ‘O Legado do Ministro Carlos Duarte Santos: Desafios, Conquistas e Oportunidades no Turismo e Transportes’ escrito por Victor Fidalgo.