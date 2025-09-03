Edição 1240

Destaque de manchete na edição desta semana do Expresso das Ilhas para a entrevista com Domingos Tavares, Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros.

A tempestade que, no passado dia 11, assolou a ilha de São Vicente apanhou Cabo Verde de surpresa, sem qualquer aviso prévio ou tempo de preparação. A Protecção Civil foi obrigada a agir de imediato, mobilizando rapidamente os meios disponíveis para restabelecer serviços essenciais como água, luz, saneamento e acessos rodoviários. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, o Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros detalha os primeiros passos da resposta, os maiores desafios enfrentados numa situação inédita em décadas e os planos em curso para modernizar a instituição, reforçar a articulação com parceiros nacionais e internacionais e preparar o país para fenómenos extremos cada vez mais frequentes num contexto de mudanças climáticas.

Também em destaque está o diálogo entre Manuel Brito-Semedo e Rui Tavares no Vozes e Histórias, o novo podcast do Expresso das Ilhas.

Vozes e Histórias é um podcast lançado pelo Expresso das Ilhas e dinamizado por Manuel Brito-Semedo e um convidado. Para este primeiro, o antropólogo, ensaísta e autor do livro Cabo Verde: Ilhas Crioulas – Da Cidade-Porto ao Porto-Cidade, chamou Rui Tavares, historiador, deputado do LIVRE e autor do livro Hipocritões e Olhigarcas – Passado e Futuro das Guerras Culturais. O objectivo é promover um diálogo esclarecedor entre dois autores que, partindo de geografias e experiências distintas, abordam temas convergentes: identidade, cultura, polarização e os desafios da convivência democrática.

Outro tema em destaque na edição desta semana é a ausência de um Plano Director Municipal na maioria das Câmaras Municipais do país.

A maioria dos municípios cabo-verdianos encontra-se actualmente sem Plano Director Municipal (PDM) ou deixaram-no expirar, revelando fragilidades na gestão do ordenamento do território e no cumprimento da legislação que torna obrigatória a existência destes instrumentos de planeamento urbano.

Destaque igualmente para o ensino da matemática.

A presença de matemáticos qualificados em Cabo Verde é determinante para o desenvolvimento científico, tecnológico e económico do país, segundo o Professor Hugo Tavares, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que participou nas Jornadas das Vocações para a Matemática, promovidas pela Universidade de Cabo Verde.

Nesta edição abordamos o tema da qualidade dá água que chega às torneiras nos concelhos da Praia e São Domingos.

Um estudo recente, publicado na Revista Cabo-verdiana de Investigação em Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), revelou que a maioria das amostras de água analisadas nessas duas localidades não cumpre os padrões nacionais de potabilidade definidos na legislação. Nas amostras de água testadas foi detectada a presença de coliformes e bactérias E. Coli.

Na opinião há para ler os artigos ‘Tempestade Erin e a exposição das vulnerabilidades do arquipélago de Cabo Verde’ de José Fortes Lopes e ‘Sou a favor do Monumento à Liberdade e Democracia’ de Luís Carlos Silva.