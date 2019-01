Partilha as credencias do Netflix? Pare com isso

Se tem Netflix é provável que faça aquilo que muitos fazem, ou seja, partilhar a mesma conta, com cada um dos membros a ter um perfil próprio mas apenas uma conta de e-mail. Saiba, então, que foi apresentado um sistema que pode acabar com esta prática. O sistema foi criado pela Synamedia e usa ‘machine learning’ para detectar passwords partilhadas em serviços como o Netflix. “A partilha de credenciais está a tornar-se demasiado cara para ignorar. A nossa nova solução dá aos operadores a capacidade de tomar uma atitude. Muitos utilizadores casuais ficarão felizes por pagar uma taxa adicional por um serviço premium partilhado”, afirmou recentemente um executivo da Synamedia, Jean Marc Racine. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.