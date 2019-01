Robô chinês já circula no lado oculto da Lua

​O Coelho de Jade 2, o nome do robô, já deixou o módulo que o transportou até ao solo lunar.

O veículo que a China enviou para o lado oculto da Lua a bordo da nave que alunou na última quinta-feira já saiu da rampa do módulo e está a mover-se na superfície lunar.

Segundo a agência de notícias AP, o robô Coelho de Jade-2 iniciou o passeio pela superfície lunar na noite de quinta-feira, cerca de 12 horas depois do módulo de alunagem Chang’e-4 ter pousado pela primeira vez no lado oculto da Lua, aquele que nunca é visto da Terra. A saída do seu robô Coelho de Jade 2 foi confirmada com uma fotografia divulgada pela agência espacial chinesa.

O Coelho de Jade 2 tem seis rodas, todas com potência para que possa continuar a operar mesmo que uma delas falhe. Pode subir uma colina de 20 graus ou obstáculos de até 20 centímetros de altura. A velocidade máxima é de 200 metros por hora.

“É um pequeno passo para o rover, mas um passo gigante para a nação chinesa”, disse Wu Weiren, responsável do projecto, citado pela emissora estatal CCTV. “Este passo de gigante é decisivo para a nossa exploração do espaço e conquista do Universo.” Explorar o cosmos do lado oposto da Lua poderá ajudar os cientistas a perceber melhor os primeiros tempos do sistema solar ou o nascimento das primeiras estrelas no Universo.

O lado oculto da Lua é muitas vezes chamado “lado escuro” por ser relativamente desconhecido, mas não porque não receba luz solar. Os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a Índia já tinham enviado com sucesso naves espaciais para a superfície do lado da Lua virado para a Terra. No caso da China, o país juntou-se muito recentemente a este pequeno clube, em 2013, com o envio do módulo Chang’e-3 e do Coelho de Jade-1. Agora tornou-se o primeiro país a pôr uma sonda no lado oculto da Lua.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 893 de 9 de Janeiro de 2019.