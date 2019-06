Huawei assina acordo para desenvolver 5G na Rússia

O acordo foi celebrado entre a Huawei e a empresa de telecomunicações MTS e contou com o apoio dos Presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin.

A Huawei e a empresa russa de telecomunicações MTS assinaram um acordo para o desenvolvimento de tecnologia 5G na Rússia ao longo de 2019 e 2020.

Conta a BBC que a ocasião serviu para marcar o início da visita de três dias do Presidente da China, Xi Jinping, ao território russo. O evento contou com a presença não só de Xi Jinpingcomo também do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O acordo surge num momento interessante para a Huawei, que tem sido alvo de cada vez mais escrutínio da parte dos países ocidentais devido a receios de espionagem da parte do governo chinês. A assinatura da ordem executiva do Presidente dos EUA, Donald Trump, a banir a compra de equipamento da Huawei por empresas norte-americanas fez com que outras empresas se começassem a afastar da tecnológica chinesa.