Tecnológicas dominam ranking de marcas mais valiosas do mundo

Primeiros quatro lugares são ocupados por empresas de base tecnológica.

A BrandZ partilhou o seu relatório anual onde revela as marcas mais valiosas do mundo, o ‘Global Brands 2019’, e como é possível verificar, é composto quase inteiramente por empresas tecnológicas.

Das dez empresas nas primeiras posições do relatório encontramos oito empresas de base tecnológica, com as quatro primeiras posições a serem exclusivamente ocupadas por ‘tech companies’.

Encontramos portanto a Microsoft, a Google, a Apple e a Amazon, que ocupa a primeira posição enquanto marca mais valiosa em todo o mundo.