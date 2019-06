Prepare-se. Vem aí mais publicidade no Instagram

Se é uma daquelas pessoas que adora o Instagram, prepare-se: a rede social prepara-se para aumentar a presença de anúncios.

De acordo com a Vox, Instagram, propriedade do Facebook, começará a exibir anúncios na área Explore. Os anúncios serão exibidos em conteúdos relacionados com uma fotografia ou vídeo.

A Explore tem sido um dos maiores alvos de atenção do Insta, com publicações com sugestões de compras.

Os anúncios não serão mostrados na própria grelha, mas quando um utilizador tocar numa publicação e começar a descer no feed. Os anúncios serão fotos e vídeos, e os primeiros já começaram a ser revelados.

O popular serviço de partilha de imagens tem aumentado a sua importância para as marcas, atraindo a atenção de campanhas de marketing e e-commerce.