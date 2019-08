Astrónomos dizem ter encontrado uma das estrelas mais antigas da galáxia

Os responsáveis pela descoberta apontam para os níveis de ferro da gigante vermelha SMSS J160540.18–144323.1.

Um grupo de astrónomos acredita ter encontrado uma das estrelas mais antigas da nossa galáxia, a Via Láctea. De nome SMSS J160540.18–144323.1, esta estrela é uma gigante vermelha que foi encontrada a 35 mil anos-luz da Terra.

De acordo com as análises dos astrónomos, acredita-se que esta estrela tenha sido formada na segunda geração depois da formação do Universo há 13,8 mil milhões de anos. Mas como chegaram os especialistas a esta conclusão? Pelo nível de ferro, que julga-se ter sido raro no começo do Universo.

“Esta estrela incrivelmente anémica, que foi provavelmente formada algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang, tem níveis de ferro 1.5 milhões de vezes inferiores ao do Sol. É como uma gota de água dentro de uma piscina Olímpica”, aponta o astrónomo Tjomas Nordlander da Universidade Nacional da Austrália.