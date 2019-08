Quase meia centena de jovens em estágio no NOSI

​Quarenta e oito jovens recém-licenciados iniciaram esta manhã um estágio de seis meses promovido pela NOSI Academia.

A coordenadora do estágio, Érica Andrade, afirma tratar-se de um programa de capacitação, enquadrado na missão do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, visando a promoção de uma sociedade de informação e do conhecimento.

A responsável destaca o “grande sucesso do programa, enquadrado no objectivo de colmatar a problemática do desemprego em Cabo Verde e de empregar os jovens cabo-verdianos”.

O NOSI conta com a parceria do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), da Direcção Geral de Emprego e Formação e Estágios Profissionais e de Políticas Integradas de Educação, Formação e Emprego, sendo que os estagiários serão submetidos a três semanas de formação intensiva, em diversas soluções tecnológicas.

A partir daí, serão integrados nos diversos departamentos do NOSI.