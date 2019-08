NASA conseguiu unir duas partes do seu novo e poderoso telescópio

O Telescópio James Webb será o sucessor do Telescópio Espacial Hubble.

O muito esperado Telescópio James Webb parece estar mais próximo de ser finalizado, com os engenheiros da NASA a conseguirem unir com sucesso as duas metades do equipamento.

Foi na Califórnia, em Redondo Beach, que os engenheiros uniram o ‘escudo solar’ com parte da aeronave, completando assim mais uma fase e aproximando-se da versão final que sucederá ao Telescópio Espacial Hubble.

Como conta o CNet, o lançamento da missão esteve originalmente planeado para 2018 mas está agora previsto para 2021, altura em que começará a navegar pelo cosmos e a explorar com mais detalhe o Universo.