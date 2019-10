Hubble captou as primeiras imagens do cometa interestelar

O Telescópio Espacial Hubble captou no passado dia 12 de Outubro as primeiras imagens do cometa interestelar 2I/Borisov e elas revelaram que este corpo celeste tem um aspecto semelhante aos que ‘habitam’ o nosso Sistema Solar.

“Os novos cometas são sempre imprevisíveis. A forma como por vezes brilham de repente ou mesmo começar a fragmentar à medida que são expostos ao intenso calor do Sol pela primeira vez. O Hubble está posicionado para vigiar tudo o que acontecer a seguir com a sua resolução e sensibilidade superiores”, pode ler-se no comunicado da NASA. O 2I/Borisov ficará visível para observação durante o próximo ano e é possível que venham a surgir mais detalhes sobre este corpo celeste.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.