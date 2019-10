Levi’s e Google associam-se e criam um casaco que tira selfies

E atende chamadas também. E, dizem as duas marcas, o casaco é também capaz de realizar várias outras funções só possível à tecnologia Jacquard desenvolvida pela Google.

Mas esta já não é uma estreia. A primeira vez que estas duas empresas tinham colaborado foi em 2017. Na época o preço era extremamente elevado e a própria implementação do dispositivo Jacquard não era a melhor.

De então para cá, as empresas continuaram a trabalhar juntas e assim apresentaram não um, mas dois casacos equipados com esta tecnologia. Ou seja, depois do Commuter Trucker Jacket, de 2017 que custava $350, temos agora o Trucker Jacket de $198 e o Sherpa Jacket de 248$.

As funcionalidades são imensas, sendo possível executar diversos comandos através do touchpad presente na manga. Aqui, o utilizador pode controlar o áudio, navegação, câmara, Google Assistant, chamadas e luzes sem ter de recorrer ao smartphone. Basta, através da app, configurar o comando desejado para o gesto efectuado no touchpad.

De momento, estas roupas inteligentes e interactivas da Levi’s apenas estarão à venda nos EUA, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Itália e Japão. A tecnologia é interessante, mas no final o casaco que a Levi’s e a Google apresentaram não é mais prático que um smartwatch.